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"Мечел" сертифицировал новый вид рельсов

"Мечел" сертифицировал новый вид рельсов - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Мечел" сертифицировал новый вид рельсов

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в "Мечел") освоил производство и сертифицировал новый вид рельсов, отгрузка первой партии ожидается в... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T15:56+0300

2026-08-25T15:56+0300

2026-08-25T16:02+0300

промышленность

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в "Мечел") освоил производство и сертифицировал новый вид рельсов, отгрузка первой партии ожидается в августе, сообщила компания. "Челябинский металлургический комбинат ... освоил производство и сертифицировал новый вид дифференцированно термоупрочненных железнодорожных рельсов Р50 ДТ350 длиной до 100 метров по ГОСТ 51685-2022. Отгрузка первой партии в адрес российских потребителей состоится в августе 2026 года", - сказано в сообщении. Отмечается, что применение технологии термоупрочнения позволяет снизить вертикальный и боковой износ рельсов, увеличить жизненный цикл продукции и повысить комфорт перевозки пассажиров за счет высокой точности профиля и прямолинейности. Основными потребителями новых рельсов станут промышленные предприятия, в том числе из области химической, цветной и черной металлургии, предприятия общественного транспорта и метрополитены, уточняется в релизе. "Мы внимательно отслеживаем динамику рынка и учитываем потребности клиентов – именно поэтому на комбинате проводится постоянная работа по совершенствованию выпускаемой продукции и расширению сортамента", - приводит пресс-служба слова генерального директора ЧМК Владимира Капнина. На сегодняшний день в линейке ЧМК двенадцать сертифицированных видов рельсов. В 2025 году комбинат освоил производство четырех новых видов железнодорожных рельсов длиной до 100 метров для высокоскоростных магистралей до 400 км/ч.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность