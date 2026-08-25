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"Мечел" сертифицировал новый вид рельсов - 25.08.2026, ПРАЙМ
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"Мечел" сертифицировал новый вид рельсов
"Мечел" сертифицировал новый вид рельсов - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Мечел" сертифицировал новый вид рельсов
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в "Мечел") освоил производство и сертифицировал новый вид рельсов, отгрузка первой партии ожидается в... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:56+0300
2026-08-25T16:02+0300
промышленность
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в "Мечел") освоил производство и сертифицировал новый вид рельсов, отгрузка первой партии ожидается в августе, сообщила компания. "Челябинский металлургический комбинат ... освоил производство и сертифицировал новый вид дифференцированно термоупрочненных железнодорожных рельсов Р50 ДТ350 длиной до 100 метров по ГОСТ 51685-2022. Отгрузка первой партии в адрес российских потребителей состоится в августе 2026 года", - сказано в сообщении. Отмечается, что применение технологии термоупрочнения позволяет снизить вертикальный и боковой износ рельсов, увеличить жизненный цикл продукции и повысить комфорт перевозки пассажиров за счет высокой точности профиля и прямолинейности. Основными потребителями новых рельсов станут промышленные предприятия, в том числе из области химической, цветной и черной металлургии, предприятия общественного транспорта и метрополитены, уточняется в релизе. "Мы внимательно отслеживаем динамику рынка и учитываем потребности клиентов – именно поэтому на комбинате проводится постоянная работа по совершенствованию выпускаемой продукции и расширению сортамента", - приводит пресс-служба слова генерального директора ЧМК Владимира Капнина. На сегодняшний день в линейке ЧМК двенадцать сертифицированных видов рельсов. В 2025 году комбинат освоил производство четырех новых видов железнодорожных рельсов длиной до 100 метров для высокоскоростных магистралей до 400 км/ч.
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промышленность
Промышленность
15:56 25.08.2026 (обновлено: 16:02 25.08.2026)
 
"Мечел" сертифицировал новый вид рельсов

Челябинский металлургический комбинат сертифицировал новый вид рельсов

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в "Мечел") освоил производство и сертифицировал новый вид рельсов, отгрузка первой партии ожидается в августе, сообщила компания.
"Челябинский металлургический комбинат ... освоил производство и сертифицировал новый вид дифференцированно термоупрочненных железнодорожных рельсов Р50 ДТ350 длиной до 100 метров по ГОСТ 51685-2022. Отгрузка первой партии в адрес российских потребителей состоится в августе 2026 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что применение технологии термоупрочнения позволяет снизить вертикальный и боковой износ рельсов, увеличить жизненный цикл продукции и повысить комфорт перевозки пассажиров за счет высокой точности профиля и прямолинейности.
Основными потребителями новых рельсов станут промышленные предприятия, в том числе из области химической, цветной и черной металлургии, предприятия общественного транспорта и метрополитены, уточняется в релизе.
"Мы внимательно отслеживаем динамику рынка и учитываем потребности клиентов – именно поэтому на комбинате проводится постоянная работа по совершенствованию выпускаемой продукции и расширению сортамента", - приводит пресс-служба слова генерального директора ЧМК Владимира Капнина.
На сегодняшний день в линейке ЧМК двенадцать сертифицированных видов рельсов. В 2025 году комбинат освоил производство четырех новых видов железнодорожных рельсов длиной до 100 метров для высокоскоростных магистралей до 400 км/ч.
 
Промышленность
 
 
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