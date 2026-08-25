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На Амурском ГХК создана комиссия для расследования обстоятельств пожара

На Амурском ГХК создана комиссия для расследования обстоятельств пожара - 25.08.2026, ПРАЙМ

На Амурском ГХК создана комиссия для расследования обстоятельств пожара

Комиссия создана для расследования причин пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:00+0300

2026-08-25T12:00+0300

2026-08-25T12:09+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Комиссия создана для расследования причин пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Позже на предприятии сообщили, что госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями - порезы и ушибы, оказана медицинская помощь. "Создана комиссия для расследования причин происшествия", - говорится в сообщении.

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