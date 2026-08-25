https://1prime.ru/20260825/komissija-872649432.html
На Амурском ГХК создана комиссия для расследования обстоятельств пожара
На Амурском ГХК создана комиссия для расследования обстоятельств пожара - 25.08.2026, ПРАЙМ
На Амурском ГХК создана комиссия для расследования обстоятельств пожара
Комиссия создана для расследования причин пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:00+0300
2026-08-25T12:00+0300
2026-08-25T12:09+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872649432.jpg?1787648994
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Комиссия создана для расследования причин пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Позже на предприятии сообщили, что госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями - порезы и ушибы, оказана медицинская помощь. "Создана комиссия для расследования причин происшествия", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
На Амурском ГХК создана комиссия для расследования обстоятельств пожара
На Амурском газохимическом комплексе создана комиссия для расследования причин пожара
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Комиссия создана для расследования причин пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Позже на предприятии сообщили, что госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями - порезы и ушибы, оказана медицинская помощь.
"Создана комиссия для расследования причин происшествия", - говорится в сообщении.