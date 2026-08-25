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Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе
Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе - 25.08.2026, ПРАЙМ
Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе
Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе - так, потребление авиакеросина в прошлом квартале росло быстрее, чем в то же время в... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:05+0300
2026-08-25T11:05+0300
бизнес
европа
ближний восток
ормузский пролив
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе - так, потребление авиакеросина в прошлом квартале росло быстрее, чем в то же время в прошлом году, говорится в аналитическом докладе компании Tourism Economics. Опасения по поводу дефицита авиакеросина стали одной из характерных тем обсуждения, связанного с закрытием (и повторным закрытием) Ормузского пролива в первой половине года. Однако на данный момент эти опасения, по всей видимости, не оправдались, обращают внимание авторы исследования. "Военные действия и напряженность на Ближнем Востоке во втором квартале действительно оказали некоторое сдерживающее воздействие на авиаперевозки в Европе, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить их рост", - приводятся слова аналитиков в докладе. По их данным, потребление авиакеросина рейсами, вылетающими из европейских аэропортов, выросло за квартал на 6,1%. А во втором квартале прошлого года рост составил 5% в том же квартальном выражении. При этом динамика за второй квартал текущего года был все же ниже первого квартала - в начале года потребление авиакеросина росло на 9%. Тем временем согласно статистике Международной ассоциации воздушного транспорта, приводимой ранее, объем пассажирских авиаперевозок в апреле, мае и июне рос в годовом выражении в Европе на 0,8%, 2,7% и снова на 0,8% соответственно. А показатель грузовых авиационных перевозок прибавлял еще сильнее - на 6%, 6,7% и 6,9%.
европа
ближний восток
ормузский пролив
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бизнес, европа, ближний восток, ормузский пролив
Бизнес, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив
11:05 25.08.2026
 
Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе

Tourism Economics: конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе - так, потребление авиакеросина в прошлом квартале росло быстрее, чем в то же время в прошлом году, говорится в аналитическом докладе компании Tourism Economics.
Опасения по поводу дефицита авиакеросина стали одной из характерных тем обсуждения, связанного с закрытием (и повторным закрытием) Ормузского пролива в первой половине года. Однако на данный момент эти опасения, по всей видимости, не оправдались, обращают внимание авторы исследования.
"Военные действия и напряженность на Ближнем Востоке во втором квартале действительно оказали некоторое сдерживающее воздействие на авиаперевозки в Европе, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить их рост", - приводятся слова аналитиков в докладе.
По их данным, потребление авиакеросина рейсами, вылетающими из европейских аэропортов, выросло за квартал на 6,1%. А во втором квартале прошлого года рост составил 5% в том же квартальном выражении.
При этом динамика за второй квартал текущего года был все же ниже первого квартала - в начале года потребление авиакеросина росло на 9%.
Тем временем согласно статистике Международной ассоциации воздушного транспорта, приводимой ранее, объем пассажирских авиаперевозок в апреле, мае и июне рос в годовом выражении в Европе на 0,8%, 2,7% и снова на 0,8% соответственно. А показатель грузовых авиационных перевозок прибавлял еще сильнее - на 6%, 6,7% и 6,9%.
 
БизнесЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский пролив
 
 
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