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Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе

Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе - 25.08.2026, ПРАЙМ

Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе

Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе - так, потребление авиакеросина в прошлом квартале росло быстрее, чем в то же время в... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:05+0300

2026-08-25T11:05+0300

2026-08-25T11:05+0300

бизнес

европа

ближний восток

ормузский пролив

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке не сдержал роста авиаперевозок в Европе - так, потребление авиакеросина в прошлом квартале росло быстрее, чем в то же время в прошлом году, говорится в аналитическом докладе компании Tourism Economics. Опасения по поводу дефицита авиакеросина стали одной из характерных тем обсуждения, связанного с закрытием (и повторным закрытием) Ормузского пролива в первой половине года. Однако на данный момент эти опасения, по всей видимости, не оправдались, обращают внимание авторы исследования. "Военные действия и напряженность на Ближнем Востоке во втором квартале действительно оказали некоторое сдерживающее воздействие на авиаперевозки в Европе, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить их рост", - приводятся слова аналитиков в докладе. По их данным, потребление авиакеросина рейсами, вылетающими из европейских аэропортов, выросло за квартал на 6,1%. А во втором квартале прошлого года рост составил 5% в том же квартальном выражении. При этом динамика за второй квартал текущего года был все же ниже первого квартала - в начале года потребление авиакеросина росло на 9%. Тем временем согласно статистике Международной ассоциации воздушного транспорта, приводимой ранее, объем пассажирских авиаперевозок в апреле, мае и июне рос в годовом выражении в Европе на 0,8%, 2,7% и снова на 0,8% соответственно. А показатель грузовых авиационных перевозок прибавлял еще сильнее - на 6%, 6,7% и 6,9%.

европа

ближний восток

ормузский пролив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, европа, ближний восток, ормузский пролив