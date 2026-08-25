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Ставропольский край входит в пятерку лучших регионов по производству яблок
Ставропольский край входит в пятерку лучших регионов по производству яблок - 25.08.2026, ПРАЙМ
Ставропольский край входит в пятерку лучших регионов по производству яблок
Ставропольский край входит в пятерку лучших регионов страны по объему производства яблок, он поднялся в нее с 30-го места, сообщил глава региона Владимир... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:01+0300
2026-08-25T14:01+0300
2026-08-25T14:01+0300
россия
промышленность
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Ставропольский край входит в пятерку лучших регионов страны по объему производства яблок, он поднялся в нее с 30-го места, сообщил глава региона Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Во вторник Путин провел рабочую встречу с Владимировым.
"Мы были на 30-м месте по производству яблок. Сейчас мы входим в российскую пятерку", - сказал Владимиров.
Он добавил, что в регионе также развиваются проекты по выращиванию овощей в закрытом грунте.
"Овощи закрытого грунта идут. Это тоже на сегодня просто золотая жила для инвесторов", - отметил губернатор.
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россия, промышленность, владимир путин
РОССИЯ, Промышленность, Владимир Путин
Ставропольский край входит в пятерку лучших регионов по производству яблок
Ставропольский край вошел в пятерку лучших регионов России по производству яблок
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Ставропольский край входит в пятерку лучших регионов страны по объему производства яблок, он поднялся в нее с 30-го места, сообщил глава региона Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Во вторник Путин провел рабочую встречу с Владимировым.
"Мы были на 30-м месте по производству яблок. Сейчас мы входим в российскую пятерку", - сказал Владимиров.
Он добавил, что в регионе также развиваются проекты по выращиванию овощей в закрытом грунте.
"Овощи закрытого грунта идут. Это тоже на сегодня просто золотая жила для инвесторов", - отметил губернатор.