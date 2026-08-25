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Курс рубля продолжает снижение к юаню
Курс рубля продолжает снижение к юаню - 25.08.2026, ПРАЙМ
Курс рубля продолжает снижение к юаню
Курс рубля сегодня продолжает снижение к юаню, китайская валюта уходит выше 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:32+0300
2026-08-25T11:32+0300
2026-08-25T11:32+0300
рынок
псб
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Курс рубля сегодня продолжает снижение к юаню, китайская валюта уходит выше 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.06 мск растет на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,57 рубля. Вчера китайская валюта завершила торги ростом курса на 16 копеек.
"Пока рассматриваем наблюдаемое ослабление рубля как краткосрочное движение, но временно смещаем вероятный торговый диапазон в район 12,2-12,8 рубля за юань", - прогнозирует Денис Попов из ПСБ.
"Приближение граничных сроков уплаты налогов (28 августа) должно оказать поддержку рублю и, скорее всего, не позволит котировкам приблизится к верхней границе указанного диапазона. При этом рост цен на нефть в июле и заметное сужение дисконта на российское сырье позволяют рассчитывать на формирование более уверенных позиций рубля в среднесрочной перспективе", - рассказал эксперт.
Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает, что сегодня в течение дня доллар к рублю может колебаться в коридоре 84-85 рублей, юань к рублю в интервале 12,4-12,7 рубля.
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рынок, псб
Курс рубля продолжает снижение к юаню
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,57 рубля
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Курс рубля сегодня продолжает снижение к юаню, китайская валюта уходит выше 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.06 мск растет на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,57 рубля. Вчера китайская валюта завершила торги ростом курса на 16 копеек.
"Пока рассматриваем наблюдаемое ослабление рубля как краткосрочное движение, но временно смещаем вероятный торговый диапазон в район 12,2-12,8 рубля за юань", - прогнозирует Денис Попов из ПСБ.
"Приближение граничных сроков уплаты налогов (28 августа) должно оказать поддержку рублю и, скорее всего, не позволит котировкам приблизится к верхней границе указанного диапазона. При этом рост цен на нефть в июле и заметное сужение дисконта на российское сырье позволяют рассчитывать на формирование более уверенных позиций рубля в среднесрочной перспективе", - рассказал эксперт.
Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает, что сегодня в течение дня доллар к рублю может колебаться в коридоре 84-85 рублей, юань к рублю в интервале 12,4-12,7 рубля.