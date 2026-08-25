https://1prime.ru/20260825/kurs-872648283.html

Курс рубля продолжает снижение к юаню

Курс рубля продолжает снижение к юаню - 25.08.2026, ПРАЙМ

Курс рубля продолжает снижение к юаню

Курс рубля сегодня продолжает снижение к юаню, китайская валюта уходит выше 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:32+0300

2026-08-25T11:32+0300

2026-08-25T11:32+0300

рынок

псб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872648283.jpg?1787646762

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Курс рубля сегодня продолжает снижение к юаню, китайская валюта уходит выше 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.06 мск растет на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,57 рубля. Вчера китайская валюта завершила торги ростом курса на 16 копеек. "Пока рассматриваем наблюдаемое ослабление рубля как краткосрочное движение, но временно смещаем вероятный торговый диапазон в район 12,2-12,8 рубля за юань", - прогнозирует Денис Попов из ПСБ. "Приближение граничных сроков уплаты налогов (28 августа) должно оказать поддержку рублю и, скорее всего, не позволит котировкам приблизится к верхней границе указанного диапазона. При этом рост цен на нефть в июле и заметное сужение дисконта на российское сырье позволяют рассчитывать на формирование более уверенных позиций рубля в среднесрочной перспективе", - рассказал эксперт. Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает, что сегодня в течение дня доллар к рублю может колебаться в коридоре 84-85 рублей, юань к рублю в интервале 12,4-12,7 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, псб