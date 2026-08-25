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"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией

"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией

Национал-консервативная партия Латвии "Нацобъединение" призвала к полному прекращению пассажирского сообщения с Россией, пишет новостной портал Press LV. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:09+0300

2026-08-25T18:09+0300

2026-08-25T18:16+0300

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Национал-консервативная партия Латвии "Нацобъединение" призвала к полному прекращению пассажирского сообщения с Россией, пишет новостной портал Press LV. "Национальное объединение настаивает на полном прекращении пассажирских перевозок с Россией и призывает министерство сообщения не продлевать лицензии перевозчиков, которые позволяют осуществлять регулярные пассажирские перевозки в эту страну", - говорится в публикации. Отмечается, что в настоящее время ежедневно курсируют автобусные рейсы Рига - Москва, которые обеспечивает ООО Norma-A. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года. По данным портала, в первом полугодии 2026 года по маршруту Рига - Москва было перевезено 9079 пассажиров, и спрос в начале лета вырос по сравнению с январем более чем на четверть.

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бизнес, россия, мировая экономика, рига, москва