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"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией - 25.08.2026, ПРАЙМ
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"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией
"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией
Национал-консервативная партия Латвии "Нацобъединение" призвала к полному прекращению пассажирского сообщения с Россией, пишет новостной портал Press LV. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:09+0300
2026-08-25T18:16+0300
бизнес
россия
мировая экономика
рига
москва
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Национал-консервативная партия Латвии "Нацобъединение" призвала к полному прекращению пассажирского сообщения с Россией, пишет новостной портал Press LV. "Национальное объединение настаивает на полном прекращении пассажирских перевозок с Россией и призывает министерство сообщения не продлевать лицензии перевозчиков, которые позволяют осуществлять регулярные пассажирские перевозки в эту страну", - говорится в публикации. Отмечается, что в настоящее время ежедневно курсируют автобусные рейсы Рига - Москва, которые обеспечивает ООО Norma-A. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года. По данным портала, в первом полугодии 2026 года по маршруту Рига - Москва было перевезено 9079 пассажиров, и спрос в начале лета вырос по сравнению с январем более чем на четверть.
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бизнес, россия, мировая экономика, рига, москва
Бизнес, РОССИЯ, Мировая экономика, Рига, МОСКВА
18:09 25.08.2026 (обновлено: 18:16 25.08.2026)
 
"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией

Press LV: нацобъединение Латвии призвало прекратить пассажирское сообщение с Россией

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Национал-консервативная партия Латвии "Нацобъединение" призвала к полному прекращению пассажирского сообщения с Россией, пишет новостной портал Press LV.
"Национальное объединение настаивает на полном прекращении пассажирских перевозок с Россией и призывает министерство сообщения не продлевать лицензии перевозчиков, которые позволяют осуществлять регулярные пассажирские перевозки в эту страну", - говорится в публикации.
Отмечается, что в настоящее время ежедневно курсируют автобусные рейсы Рига - Москва, которые обеспечивает ООО Norma-A. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года.
По данным портала, в первом полугодии 2026 года по маршруту Рига - Москва было перевезено 9079 пассажиров, и спрос в начале лета вырос по сравнению с январем более чем на четверть.
 
БизнесРОССИЯМировая экономикаРигаМОСКВА
 
 
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