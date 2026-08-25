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"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией
"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией
Национал-консервативная партия Латвии "Нацобъединение" призвала к полному прекращению пассажирского сообщения с Россией, пишет новостной портал Press LV. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:09+0300
2026-08-25T18:09+0300
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Национал-консервативная партия Латвии "Нацобъединение" призвала к полному прекращению пассажирского сообщения с Россией, пишет новостной портал Press LV. "Национальное объединение настаивает на полном прекращении пассажирских перевозок с Россией и призывает министерство сообщения не продлевать лицензии перевозчиков, которые позволяют осуществлять регулярные пассажирские перевозки в эту страну", - говорится в публикации. Отмечается, что в настоящее время ежедневно курсируют автобусные рейсы Рига - Москва, которые обеспечивает ООО Norma-A. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года. По данным портала, в первом полугодии 2026 года по маршруту Рига - Москва было перевезено 9079 пассажиров, и спрос в начале лета вырос по сравнению с январем более чем на четверть.
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Бизнес, РОССИЯ, Мировая экономика, Рига, МОСКВА
"Нацобъединение" Латвии требует прекратить пассажирские перевозки с Россией
Press LV: нацобъединение Латвии призвало прекратить пассажирское сообщение с Россией
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Национал-консервативная партия Латвии "Нацобъединение" призвала к полному прекращению пассажирского сообщения с Россией, пишет новостной портал Press LV.
"Национальное объединение настаивает на полном прекращении пассажирских перевозок с Россией и призывает министерство сообщения не продлевать лицензии перевозчиков, которые позволяют осуществлять регулярные пассажирские перевозки в эту страну", - говорится в публикации.
Отмечается, что в настоящее время ежедневно курсируют автобусные рейсы Рига - Москва, которые обеспечивает ООО Norma-A. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года.
По данным портала, в первом полугодии 2026 года по маршруту Рига - Москва было перевезено 9079 пассажиров, и спрос в начале лета вырос по сравнению с январем более чем на четверть.