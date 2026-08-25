https://1prime.ru/20260825/latvija-872671473.html

В Латвии запретили ввоз ряда товаров из России и Белоруссии

В Латвии запретили ввоз ряда товаров из России и Белоруссии - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Латвии запретили ввоз ряда товаров из России и Белоруссии

Запрет на ввоз в Латвию ряда товаров из России и Белоруссии вступает в силу 1 сентября - под ограничения попали книги, газеты, одежда, игрушки, сообщает... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:22+0300

2026-08-25T19:22+0300

2026-08-25T19:28+0300

бизнес

мировая экономика

латвия

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872671473.jpg?1787675332

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Запрет на ввоз в Латвию ряда товаров из России и Белоруссии вступает в силу 1 сентября - под ограничения попали книги, газеты, одежда, игрушки, сообщает латвийский новостной портал Press LV. "Сегодня, 25 августа 2026 года, кабинет министров утвердил подготовленные министерством иностранных дел правила, предусматривающие с 1 сентября 2026 года запрет на ввоз (импорт) в Латвию ряда промышленных товаров из России и Белоруссии", - говорится в сообщении. Уточняется, что под ограничения попадут печатные книги, газеты и другая полиграфическая продукция, одежда, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Запрет будет распространяться также на товары российского и белорусского происхождения, которые ввозятся из третьих стран. Как следует из сообщения, цель запрета - защита интересов безопасности Латвии, сокращение возможностей России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров, а также ограничение попадания в Латвию "российских пропагандистских материалов". Латвия уже значительно сократила экономические связи с Россией и Белоруссией. С 2022 года стоимость импорта снизилась на 91% — с 2,129 миллиарда евро в 2022 году до 193 миллионов евро в 2025-м.

латвия

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, латвия, белоруссия