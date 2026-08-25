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В Латвии запретили ввоз ряда товаров из России и Белоруссии
В Латвии запретили ввоз ряда товаров из России и Белоруссии - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Латвии запретили ввоз ряда товаров из России и Белоруссии
Запрет на ввоз в Латвию ряда товаров из России и Белоруссии вступает в силу 1 сентября - под ограничения попали книги, газеты, одежда, игрушки, сообщает... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:22+0300
2026-08-25T19:22+0300
2026-08-25T19:28+0300
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Запрет на ввоз в Латвию ряда товаров из России и Белоруссии вступает в силу 1 сентября - под ограничения попали книги, газеты, одежда, игрушки, сообщает латвийский новостной портал Press LV. "Сегодня, 25 августа 2026 года, кабинет министров утвердил подготовленные министерством иностранных дел правила, предусматривающие с 1 сентября 2026 года запрет на ввоз (импорт) в Латвию ряда промышленных товаров из России и Белоруссии", - говорится в сообщении. Уточняется, что под ограничения попадут печатные книги, газеты и другая полиграфическая продукция, одежда, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Запрет будет распространяться также на товары российского и белорусского происхождения, которые ввозятся из третьих стран. Как следует из сообщения, цель запрета - защита интересов безопасности Латвии, сокращение возможностей России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров, а также ограничение попадания в Латвию "российских пропагандистских материалов". Латвия уже значительно сократила экономические связи с Россией и Белоруссией. С 2022 года стоимость импорта снизилась на 91% — с 2,129 миллиарда евро в 2022 году до 193 миллионов евро в 2025-м.
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бизнес, мировая экономика, латвия, белоруссия
Бизнес, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ
В Латвии запретили ввоз ряда товаров из России и Белоруссии
Press LV: запрет на ввоз в Латвию ряда товаров из России вступит в силу 1 сентября
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Запрет на ввоз в Латвию ряда товаров из России и Белоруссии вступает в силу 1 сентября - под ограничения попали книги, газеты, одежда, игрушки, сообщает латвийский новостной портал Press LV.
"Сегодня, 25 августа 2026 года, кабинет министров утвердил подготовленные министерством иностранных дел правила, предусматривающие с 1 сентября 2026 года запрет на ввоз (импорт) в Латвию ряда промышленных товаров из России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под ограничения попадут печатные книги, газеты и другая полиграфическая продукция, одежда, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности.
Запрет будет распространяться также на товары российского и белорусского происхождения, которые ввозятся из третьих стран.
Как следует из сообщения, цель запрета - защита интересов безопасности Латвии, сокращение возможностей России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров, а также ограничение попадания в Латвию "российских пропагандистских материалов".
Латвия уже значительно сократила экономические связи с Россией и Белоруссией. С 2022 года стоимость импорта снизилась на 91% — с 2,129 миллиарда евро в 2022 году до 193 миллионов евро в 2025-м.