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"Лента" планирует запустить оплату в цифровых рублях - 25.08.2026, ПРАЙМ
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"Лента" планирует запустить оплату в цифровых рублях
"Лента" планирует запустить оплату в цифровых рублях - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Лента" планирует запустить оплату в цифровых рублях
"Лента" с 1 сентября планирует запустить оплату в цифровых рублях в большинстве розничных сетей группы, в том числе в "Монетке" и "Улыбке радуги", рассказали... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:12+0300
2026-08-25T18:15+0300
финансы
бизнес
"лента"
банк россии
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Лента" с 1 сентября планирует запустить оплату в цифровых рублях в большинстве розничных сетей группы, в том числе в "Монетке" и "Улыбке радуги", рассказали РИА Новости в пресс-службе группы. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты в соотношении один к одному. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, сообщала в интервью РИА Новости директор департамента ЦБ Алла Бакина. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения. "Мы планируем подключиться к платформе цифрового рубля в установленные законом сроки - 1 сентября. Для нашей компании это, в первую очередь, вопрос соблюдения регуляторных требований и стремления предоставить покупателям весь спектр доступных платежных инструментов. Технически возможность оплаты будет реализована во всех магазинах "Группы Лента", - говорится в сообщении ритейлера. Отмечается, что возможность приема оплат цифровым рублем в "Ленте" будет доступна только в офлайне. В компании пояснили, что в онлайне функционал подписок на цифровой рубль еще находится в разработке на стороне Банка России и обслуживающих банков. "Мы не рассматриваем внедрение специальных скидок или бонусов за оплату цифровым рублем. Мы исходим из того, что выбор средства платежа - это право покупателя", - добавил ритейлер. Механизм в долгосрочной перспективе может оказать потенциальное снижение издержек на эквайринг, объяснила компания. Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. "Группа Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов в России. В группу входят сети "Лента", "Монетка", "Улыбка радуги", "О"Кей", "Реми" и "Дом Лента".
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192
40
192
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финансы, бизнес, "лента", банк россии
Финансы, Бизнес, "Лента", Банк России
18:12 25.08.2026 (обновлено: 18:15 25.08.2026)
 
"Лента" планирует запустить оплату в цифровых рублях

"Лента" планирует запустить оплату в цифровых рублях в большинстве розничных сетей

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Лента" с 1 сентября планирует запустить оплату в цифровых рублях в большинстве розничных сетей группы, в том числе в "Монетке" и "Улыбке радуги", рассказали РИА Новости в пресс-службе группы.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты в соотношении один к одному. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, сообщала в интервью РИА Новости директор департамента ЦБ Алла Бакина. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения.
"Мы планируем подключиться к платформе цифрового рубля в установленные законом сроки - 1 сентября. Для нашей компании это, в первую очередь, вопрос соблюдения регуляторных требований и стремления предоставить покупателям весь спектр доступных платежных инструментов. Технически возможность оплаты будет реализована во всех магазинах "Группы Лента", - говорится в сообщении ритейлера.
Отмечается, что возможность приема оплат цифровым рублем в "Ленте" будет доступна только в офлайне. В компании пояснили, что в онлайне функционал подписок на цифровой рубль еще находится в разработке на стороне Банка России и обслуживающих банков.
"Мы не рассматриваем внедрение специальных скидок или бонусов за оплату цифровым рублем. Мы исходим из того, что выбор средства платежа - это право покупателя", - добавил ритейлер.
Механизм в долгосрочной перспективе может оказать потенциальное снижение издержек на эквайринг, объяснила компания.
Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.
"Группа Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов в России. В группу входят сети "Лента", "Монетка", "Улыбка радуги", "О"Кей", "Реми" и "Дом Лента".
 
ФинансыБизнес"Лента"Банк России
 
 
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