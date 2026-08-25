https://1prime.ru/20260825/lenta-872667939.html

"Лента" планирует запустить оплату в цифровых рублях

"Лента" планирует запустить оплату в цифровых рублях - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Лента" планирует запустить оплату в цифровых рублях

"Лента" с 1 сентября планирует запустить оплату в цифровых рублях в большинстве розничных сетей группы, в том числе в "Монетке" и "Улыбке радуги", рассказали... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:12+0300

2026-08-25T18:12+0300

2026-08-25T18:15+0300

финансы

бизнес

"лента"

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872667939.jpg?1787670918

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Лента" с 1 сентября планирует запустить оплату в цифровых рублях в большинстве розничных сетей группы, в том числе в "Монетке" и "Улыбке радуги", рассказали РИА Новости в пресс-службе группы. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты в соотношении один к одному. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, сообщала в интервью РИА Новости директор департамента ЦБ Алла Бакина. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения. "Мы планируем подключиться к платформе цифрового рубля в установленные законом сроки - 1 сентября. Для нашей компании это, в первую очередь, вопрос соблюдения регуляторных требований и стремления предоставить покупателям весь спектр доступных платежных инструментов. Технически возможность оплаты будет реализована во всех магазинах "Группы Лента", - говорится в сообщении ритейлера. Отмечается, что возможность приема оплат цифровым рублем в "Ленте" будет доступна только в офлайне. В компании пояснили, что в онлайне функционал подписок на цифровой рубль еще находится в разработке на стороне Банка России и обслуживающих банков. "Мы не рассматриваем внедрение специальных скидок или бонусов за оплату цифровым рублем. Мы исходим из того, что выбор средства платежа - это право покупателя", - добавил ритейлер. Механизм в долгосрочной перспективе может оказать потенциальное снижение издержек на эквайринг, объяснила компания. Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. "Группа Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов в России. В группу входят сети "Лента", "Монетка", "Улыбка радуги", "О"Кей", "Реми" и "Дом Лента".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, "лента", банк россии