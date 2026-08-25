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В Литве более 93 тысяч потребителей остаются без света после бури
В Литве более 93 тысяч потребителей остаются без света после бури - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Литве более 93 тысяч потребителей остаются без света после бури
Более 93 тысяч потребителей остаются без электричества после бури 22 августа в Литве, заявила представитель компании "Оператор энергосистем" Раса Юодкене. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:38+0300
2026-08-25T15:38+0300
2026-08-25T15:39+0300
литва
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Более 93 тысяч потребителей остаются без электричества после бури 22 августа в Литве, заявила представитель компании "Оператор энергосистем" Раса Юодкене. "Из-за шторма, бушевавшего в Литве в субботу (22 августа - ред.), по состоянию на утро вторника без электричества оставались чуть более 93 тысяч потребителей", - сказала Юодкене в эфире радио LRT. По ее словам, электроснабжение было восстановлено только для 60% потребителей, на пике отключений в субботу без света остались 268 тысяч домохозяйств. Как отмечает LRT, в наиболее пострадавших районах восстановление электроснабжения может продлиться до выходных. Двадцать второго августа также сообщалось о погибшем мужчине, попавшем под поваленное штормом дерево.
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литва
В Литве более 93 тысяч потребителей остаются без света после бури
В Литве более 93 тысяч потребителей остаются без электричества после шторма 22 августа
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Более 93 тысяч потребителей остаются без электричества после бури 22 августа в Литве, заявила представитель компании "Оператор энергосистем" Раса Юодкене.
"Из-за шторма, бушевавшего в Литве в субботу (22 августа - ред.), по состоянию на утро вторника без электричества оставались чуть более 93 тысяч потребителей", - сказала Юодкене в эфире радио LRT.
По ее словам, электроснабжение было восстановлено только для 60% потребителей, на пике отключений в субботу без света остались 268 тысяч домохозяйств.
Как отмечает LRT, в наиболее пострадавших районах восстановление электроснабжения может продлиться до выходных.
Двадцать второго августа также сообщалось о погибшем мужчине, попавшем под поваленное штормом дерево.