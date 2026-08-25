Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей" - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/lukashenko-872652128.html
Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей"
Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей" - 25.08.2026, ПРАЙМ
Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что в реализации... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:01+0300
2026-08-25T13:01+0300
бизнес
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
денис мантуров
иннопром
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872652128.jpg?1787652075
МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что в реализации белорусско-российского проекта по созданию самолета "Освей" есть некоторые "недоразумения", и предложил их обсудить. Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко. "Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки "Освей" был", - сказал Лукашенко на встрече. Лукашенко подчеркнул, что такой самолет нужен на общем рынке Союзного государства. "Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас – приобретение новых компетенций", - пояснил белорусский президент. При этом он отметил, что в Белоруссии развит ремонт авиатехники, так что производство самолета будет организовано "не на голом месте". "Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности (авиастроении – ред.)", - сказал Лукашенко. Он высказался за необходимость реализации единой промышленной политики в Союзном государстве Белоруссии и России, чтобы "белорусы и россияне вместе работали". "Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе", - заявил глава белорусского государства. В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в РФ Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета для местных и региональных линий, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Облик самолета впервые представили в сентябре 2025 года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". В ноябре прошлого года Росавиация сообщила, что заявка на сертификацию самолета "Освей" с российскими двигателями ВК-800 подана в ведомство и Авиарегистр РФ. Получение сертификата типа воздушного судна запланировано на 2029 год.
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, денис мантуров, иннопром, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, Денис Мантуров, Иннопром, Росавиация
13:01 25.08.2026
 
Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей"

Лукашенко: в реализации проекта "Освей" есть некие недоразумения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что в реализации белорусско-российского проекта по созданию самолета "Освей" есть некоторые "недоразумения", и предложил их обсудить.
Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко.
"Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки "Освей" был", - сказал Лукашенко на встрече.
Лукашенко подчеркнул, что такой самолет нужен на общем рынке Союзного государства. "Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас – приобретение новых компетенций", - пояснил белорусский президент. При этом он отметил, что в Белоруссии развит ремонт авиатехники, так что производство самолета будет организовано "не на голом месте".
"Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности (авиастроении – ред.)", - сказал Лукашенко.
Он высказался за необходимость реализации единой промышленной политики в Союзном государстве Белоруссии и России, чтобы "белорусы и россияне вместе работали". "Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе", - заявил глава белорусского государства.
В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в РФ Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета для местных и региональных линий, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей".
Облик самолета впервые представили в сентябре 2025 года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". В ноябре прошлого года Росавиация сообщила, что заявка на сертификацию самолета "Освей" с российскими двигателями ВК-800 подана в ведомство и Авиарегистр РФ. Получение сертификата типа воздушного судна запланировано на 2029 год.
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯМИНСКАлександр ЛукашенкоДенис МантуровИннопромРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала