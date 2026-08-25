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Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей"
Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей" - 25.08.2026, ПРАЙМ
Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что в реализации... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:01+0300
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МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что в реализации белорусско-российского проекта по созданию самолета "Освей" есть некоторые "недоразумения", и предложил их обсудить.
Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко.
"Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки "Освей" был", - сказал Лукашенко на встрече.
Лукашенко подчеркнул, что такой самолет нужен на общем рынке Союзного государства. "Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас – приобретение новых компетенций", - пояснил белорусский президент. При этом он отметил, что в Белоруссии развит ремонт авиатехники, так что производство самолета будет организовано "не на голом месте".
"Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности (авиастроении – ред.)", - сказал Лукашенко.
Он высказался за необходимость реализации единой промышленной политики в Союзном государстве Белоруссии и России, чтобы "белорусы и россияне вместе работали". "Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе", - заявил глава белорусского государства.
В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в РФ Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета для местных и региональных линий, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей".
Облик самолета впервые представили в сентябре 2025 года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". В ноябре прошлого года Росавиация сообщила, что заявка на сертификацию самолета "Освей" с российскими двигателями ВК-800 подана в ведомство и Авиарегистр РФ. Получение сертификата типа воздушного судна запланировано на 2029 год.
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Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей"
Лукашенко: в реализации проекта "Освей" есть некие недоразумения
МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что в реализации белорусско-российского проекта по созданию самолета "Освей" есть некоторые "недоразумения", и предложил их обсудить.
Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко.
"Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки "Освей" был", - сказал Лукашенко на встрече.
Лукашенко подчеркнул, что такой самолет нужен на общем рынке Союзного государства. "Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас – приобретение новых компетенций", - пояснил белорусский президент. При этом он отметил, что в Белоруссии развит ремонт авиатехники, так что производство самолета будет организовано "не на голом месте".
"Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности (авиастроении – ред.)", - сказал Лукашенко.
Он высказался за необходимость реализации единой промышленной политики в Союзном государстве Белоруссии и России, чтобы "белорусы и россияне вместе работали". "Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе", - заявил глава белорусского государства.
В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в РФ Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета для местных и региональных линий, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей".
Облик самолета впервые представили в сентябре 2025 года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". В ноябре прошлого года Росавиация сообщила, что заявка на сертификацию самолета "Освей" с российскими двигателями ВК-800 подана в ведомство и Авиарегистр РФ. Получение сертификата типа воздушного судна запланировано на 2029 год.