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Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей"

Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей" - 25.08.2026, ПРАЙМ

Лукашенко предложил обсудить с Мантуровым проект самолета "Освей"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что в реализации... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:01+0300

2026-08-25T13:01+0300

2026-08-25T13:01+0300

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росавиация

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МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что в реализации белорусско-российского проекта по созданию самолета "Освей" есть некоторые "недоразумения", и предложил их обсудить. Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко. "Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки "Освей" был", - сказал Лукашенко на встрече. Лукашенко подчеркнул, что такой самолет нужен на общем рынке Союзного государства. "Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас – приобретение новых компетенций", - пояснил белорусский президент. При этом он отметил, что в Белоруссии развит ремонт авиатехники, так что производство самолета будет организовано "не на голом месте". "Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности (авиастроении – ред.)", - сказал Лукашенко. Он высказался за необходимость реализации единой промышленной политики в Союзном государстве Белоруссии и России, чтобы "белорусы и россияне вместе работали". "Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе", - заявил глава белорусского государства. В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в РФ Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета для местных и региональных линий, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Облик самолета впервые представили в сентябре 2025 года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". В ноябре прошлого года Росавиация сообщила, что заявка на сертификацию самолета "Освей" с российскими двигателями ВК-800 подана в ведомство и Авиарегистр РФ. Получение сертификата типа воздушного судна запланировано на 2029 год.

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бизнес, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, денис мантуров, иннопром, росавиация