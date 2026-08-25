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"Магнит" с сентября запустит оплату в цифровых рублях

"Магнит" с сентября запустит оплату в цифровых рублях - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Магнит" с сентября запустит оплату в цифровых рублях

"Магнит" с 1 сентября запустит оплату в цифровых рублях во всех розничных сетях группы, в том числе в "Азбуке вкуса", "Дикси" и "Самбери", сообщили РИА Новости... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:14+0300

2026-08-25T11:14+0300

2026-08-25T11:14+0300

финансы

магнит

дикси

банк россии

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Магнит" с 1 сентября запустит оплату в цифровых рублях во всех розничных сетях группы, в том числе в "Азбуке вкуса", "Дикси" и "Самбери", сообщили РИА Новости в компании. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, рассказала в интервью агентству директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Также регулятор реализовал возможность оплаты цифровыми рублями в интернете, поэтому маркетплейсы смогут запустить у себя оплату товаров таким способом. Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. "Магнит", один из ведущих ритейлеров в России, начнет прием платежей в цифровых рублях – новой форме национальной валюты. С 1 сентября у покупателей "Магнита" появится возможность при желании оплатить товары цифровыми рублями", - сообщили в ритейлере. Отмечается, что возможность будет доступна во всех магазинах розничной сети "Магнит" всех форматов как на кассах с кассирами, так и на кассах самообслуживания (КСО). "Опция оплаты цифровыми рублями также появится во всех розничных сетях группы компаний "Магнит", - добавили в пресс-службе. Там подтвердили РИА Новости, что торговые сети "Азбука вкуса", "Дикси" и "Самбери" также подключат оплату цифровыми рублями. Механизм оплаты цифровыми рублями реализован через привычный QR Системы быстрых платежей, который размещен на NFC-стикерах около кассы или в интерфейсе КСО. "Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно навести камеру смартфона на QR-код и одобрить транзакцию – схема оплаты та же, что и при оплате через СБП", - объяснили там. ПАО "Магнит" является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит", "Дикси", "Самбери", "Азбука вкуса".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, магнит, дикси, банк россии