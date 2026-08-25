https://1prime.ru/20260825/maks-872656723.html
"Макс" запустил функцию мультиаккаунта
"Макс" запустил функцию мультиаккаунта - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Макс" запустил функцию мультиаккаунта
Российская национальная платформа "Макс" запустила функцию мультиаккаунта: ее пользователи получили возможность использовать два профиля в одном приложении,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:27+0300
2026-08-25T14:27+0300
2026-08-25T14:27+0300
технологии
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская национальная платформа "Макс" запустила функцию мультиаккаунта: ее пользователи получили возможность использовать два профиля в одном приложении, сообщила пресс-служба "Макса". "Пользователи получили возможность использовать два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации", - говорится в сообщении платформы. Отмечается, что решение актуально для тех, кому необходимо работать с несколькими аккаунтами на одном устройстве - например, чтобы разделить рабочее и личное общение. Функция мультиаккаунта пока доступна пользователям смартфонов на Android. В дальнейшем добавить новый профиль можно будет в десктопной и веб-версиях приложения, уточнили в "Максе". Чтобы добавить второй аккаунт, необходимо обновить приложение через RuStore, и добавить новый профиль в "Настройках": ввести номер телефона дополнительного аккаунта и подтвердить вход кодом из SMS и ввести пароль двухфакторной аутентификации. После авторизации аккаунт появится в разделе "Настройки". "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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технологии
"Макс" запустил функцию мультиаккаунта
Российская национальная платформа "Макс" запустила функцию мультиаккаунта
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская национальная платформа "Макс" запустила функцию мультиаккаунта: ее пользователи получили возможность использовать два профиля в одном приложении, сообщила пресс-служба "Макса".
"Пользователи получили возможность использовать два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации", - говорится в сообщении платформы.
Отмечается, что решение актуально для тех, кому необходимо работать с несколькими аккаунтами на одном устройстве - например, чтобы разделить рабочее и личное общение.
Функция мультиаккаунта пока доступна пользователям смартфонов на Android. В дальнейшем добавить новый профиль можно будет в десктопной и веб-версиях приложения, уточнили в "Максе".
Чтобы добавить второй аккаунт, необходимо обновить приложение через RuStore, и добавить новый профиль в "Настройках": ввести номер телефона дополнительного аккаунта и подтвердить вход кодом из SMS и ввести пароль двухфакторной аутентификации. После авторизации аккаунт появится в разделе "Настройки".
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.