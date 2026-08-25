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Мантуров оценил долю промпродукции в поставках между Россией и Белоруссией - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Мантуров оценил долю промпродукции в поставках между Россией и Белоруссией
Мантуров оценил долю промпродукции в поставках между Россией и Белоруссией - 25.08.2026, ПРАЙМ
Мантуров оценил долю промпродукции в поставках между Россией и Белоруссией
Доля промышленной продукции в поставках между Россией и Белоруссией по итогам 2025 года составила 65%, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:33+0300
2026-08-25T12:33+0300
промышленность
россия
белоруссия
денис мантуров
александр лукашенко
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МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Доля промышленной продукции в поставках между Россией и Белоруссией по итогам 2025 года составила 65%, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии вручил первому вице-премьеру России орден Дружбы Народов. "Вы только что сказали о том, как развиваются наши и торговые отношения - в том числе, я хочу заметить, что 65% по результатам прошлого года составила именно промышленная продукция в поставках в двусторонних", - сказал Мантуров. Он подчеркнул, что на сегодня основой экономических взаимоотношений России и Белоруссии является не только торговля, но и тесные кооперационные связи, которые государства выстраивали на протяжении последних лет. "Евразийское экономическое объединение тоже дает определенный сегодня такой стимул развития, в том числе за счет средств, которые поступают в виде пошлин и направляются потом на субсидирование, компенсации процентных ставок по кредитам на совместные проекты", - добавил Мантуров.
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промышленность, россия, белоруссия, денис мантуров, александр лукашенко
Промышленность, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Денис Мантуров, Александр Лукашенко
12:33 25.08.2026
 
Мантуров оценил долю промпродукции в поставках между Россией и Белоруссией

Мантуров: доля промышленной продукции в поставках России и Белоруссии составила 65%

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МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Доля промышленной продукции в поставках между Россией и Белоруссией по итогам 2025 года составила 65%, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии вручил первому вице-премьеру России орден Дружбы Народов.
"Вы только что сказали о том, как развиваются наши и торговые отношения - в том числе, я хочу заметить, что 65% по результатам прошлого года составила именно промышленная продукция в поставках в двусторонних", - сказал Мантуров.
Он подчеркнул, что на сегодня основой экономических взаимоотношений России и Белоруссии является не только торговля, но и тесные кооперационные связи, которые государства выстраивали на протяжении последних лет.
"Евразийское экономическое объединение тоже дает определенный сегодня такой стимул развития, в том числе за счет средств, которые поступают в виде пошлин и направляются потом на субсидирование, компенсации процентных ставок по кредитам на совместные проекты", - добавил Мантуров.
 
ПромышленностьРОССИЯБЕЛОРУССИЯДенис МантуровАлександр Лукашенко
 
 
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