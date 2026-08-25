https://1prime.ru/20260825/manturov-872650677.html

Мантуров оценил долю промпродукции в поставках между Россией и Белоруссией

Мантуров оценил долю промпродукции в поставках между Россией и Белоруссией - 25.08.2026, ПРАЙМ

Мантуров оценил долю промпродукции в поставках между Россией и Белоруссией

Доля промышленной продукции в поставках между Россией и Белоруссией по итогам 2025 года составила 65%, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:33+0300

2026-08-25T12:33+0300

2026-08-25T12:33+0300

промышленность

россия

белоруссия

денис мантуров

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872650677.jpg?1787650421

МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Доля промышленной продукции в поставках между Россией и Белоруссией по итогам 2025 года составила 65%, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии вручил первому вице-премьеру России орден Дружбы Народов. "Вы только что сказали о том, как развиваются наши и торговые отношения - в том числе, я хочу заметить, что 65% по результатам прошлого года составила именно промышленная продукция в поставках в двусторонних", - сказал Мантуров. Он подчеркнул, что на сегодня основой экономических взаимоотношений России и Белоруссии является не только торговля, но и тесные кооперационные связи, которые государства выстраивали на протяжении последних лет. "Евразийское экономическое объединение тоже дает определенный сегодня такой стимул развития, в том числе за счет средств, которые поступают в виде пошлин и направляются потом на субсидирование, компенсации процентных ставок по кредитам на совместные проекты", - добавил Мантуров.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, белоруссия, денис мантуров, александр лукашенко