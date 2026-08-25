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Опытный образец самолета "Освей" изготовят в следующем году
Опытный образец самолета "Освей" изготовят в следующем году - 25.08.2026, ПРАЙМ
Опытный образец самолета "Освей" изготовят в следующем году
Опытный образец российско-белорусского самолета "Освей", как ожидается, будет изготовлен в следующем году, после он приступит к программе летных испытаний... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:16+0300
2026-08-25T14:16+0300
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МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Опытный образец российско-белорусского самолета "Освей", как ожидается, будет изготовлен в следующем году, после он приступит к программе летных испытаний. Завершение сертификации машины ожидается к концу 2029 года, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания", - сказал Мантуров о проекте самолета "Освей". Также премьер отметил, что Россия и Белоруссия рассматривают возможность поставок самолета "Освей" не только на внутренние рынки, но и в третьи страны."Этот самолет получит путевку в жизнь на рынке России и Беларуси, и рассчитываем также в третьи страны поставлять", - сказал Мантуров.ЛМС-192 "Освей" - легкий многоцелевой самолет для местных и региональных линий. Облик российско-белорусского самолета был впервые представлен в сентябре 2025 года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". "Освей" сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 тонны груза.Глава Минпромторга России Антон Алиханов накануне сообщал журналистам, что производство российско-белорусского самолета "Освей" планируется организовать на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде. Стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации.
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Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Минпромторг
Опытный образец самолета "Освей" изготовят в следующем году
Мантуров: опытный образец самолета "Освей" изготовят в следующем году