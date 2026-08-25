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Мантуров оценил перспективы Belgee на российском рынке
Мантуров оценил перспективы Belgee на российском рынке - 25.08.2026, ПРАЙМ
Мантуров оценил перспективы Belgee на российском рынке
Автомобили Belgee имеют хорошие перспективы на российском рынке и стабильный спрос, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:30+0300
2026-08-25T14:30+0300
2026-08-25T14:30+0300
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россия
белоруссия
денис мантуров
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МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Автомобили Belgee имеют хорошие перспективы на российском рынке и стабильный спрос, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Belgee у нас сегодня на российском рынке имеют хорошие перспективы, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Белоруссии, в том числе с участием российских предприятий автокомпонентов", - сказал Мантуров. Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии вручил первому вице-премьеру России орден Дружбы Народов. Belgee является белорусско-китайским совместным предприятием по сборке легковых автомобилей одноименной марки Belgee и Geely.
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бизнес, россия, белоруссия, денис мантуров, александр лукашенко, geely
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Денис Мантуров, Александр Лукашенко, Geely
Мантуров оценил перспективы Belgee на российском рынке
Мантуров: автомобили Belgee имеют хорошие перспективы на российском рынке