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Поезд "Диоскурия" из Сириуса в Сухум продлили до станции Гума - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Поезд "Диоскурия" из Сириуса в Сухум продлили до станции Гума
Поезд "Диоскурия" из Сириуса в Сухум продлили до станции Гума - 25.08.2026, ПРАЙМ
Поезд "Диоскурия" из Сириуса в Сухум продлили до станции Гума
Маршрут поезда "Диоскурия" Сириус - Сухум с 1 сентября 2026 года продлен до станции Гума в Абхазии, сообщили РЖД. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:04+0300
2026-08-25T13:10+0300
бизнес
россия
сухум
абхазия
ржд
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Маршрут поезда "Диоскурия" Сириус - Сухум с 1 сентября 2026 года продлен до станции Гума в Абхазии, сообщили РЖД. "С 1 сентября поезд "Диоскурия" №925/926 Сириус - Сухум будет курсировать до станции Гума в Республике Абхазия", - говорится в сообщении. Состав будет отправляться из Сириуса в 10.35 и прибывать в Гуму в 14.25, из Гумы - в 16.00 и прибывать в Сириус в 19.55. "Платформа Гума расположена рядом с аэропортом Сухум и между двумя знаковыми локациями столицы Абхазии: ботаническим садом и обезьяньим питомником. А еще станция стала культурно-деловой площадкой – здесь регулярно проходят выставки, мастер-классы, кинопоказы, ярмарки и лекции", - отмечают РЖД. "Диоскурия" курсирует ежедневно и останавливается на станциях Цандрыпш, Гагра, Бзыбь, Гудаута и Новый Афон. Поезд назван в честь древнего города Диоскурия, основанного греками на месте современного Сухума.
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бизнес, россия, сухум, абхазия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Сухум, АБХАЗИЯ, РЖД
13:04 25.08.2026 (обновлено: 13:10 25.08.2026)
 
Поезд "Диоскурия" из Сириуса в Сухум продлили до станции Гума

Маршрут поезда "Диоскурия" Сириус — Сухум продлен до станции Гума в Абхазии

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Маршрут поезда "Диоскурия" Сириус - Сухум с 1 сентября 2026 года продлен до станции Гума в Абхазии, сообщили РЖД.
"С 1 сентября поезд "Диоскурия" №925/926 Сириус - Сухум будет курсировать до станции Гума в Республике Абхазия", - говорится в сообщении.
Состав будет отправляться из Сириуса в 10.35 и прибывать в Гуму в 14.25, из Гумы - в 16.00 и прибывать в Сириус в 19.55.
"Платформа Гума расположена рядом с аэропортом Сухум и между двумя знаковыми локациями столицы Абхазии: ботаническим садом и обезьяньим питомником. А еще станция стала культурно-деловой площадкой – здесь регулярно проходят выставки, мастер-классы, кинопоказы, ярмарки и лекции", - отмечают РЖД.
"Диоскурия" курсирует ежедневно и останавливается на станциях Цандрыпш, Гагра, Бзыбь, Гудаута и Новый Афон. Поезд назван в честь древнего города Диоскурия, основанного греками на месте современного Сухума.
 
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