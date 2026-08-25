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Поезд "Диоскурия" из Сириуса в Сухум продлили до станции Гума

Поезд "Диоскурия" из Сириуса в Сухум продлили до станции Гума - 25.08.2026, ПРАЙМ

Поезд "Диоскурия" из Сириуса в Сухум продлили до станции Гума

Маршрут поезда "Диоскурия" Сириус - Сухум с 1 сентября 2026 года продлен до станции Гума в Абхазии, сообщили РЖД. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:04+0300

2026-08-25T13:04+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Маршрут поезда "Диоскурия" Сириус - Сухум с 1 сентября 2026 года продлен до станции Гума в Абхазии, сообщили РЖД. "С 1 сентября поезд "Диоскурия" №925/926 Сириус - Сухум будет курсировать до станции Гума в Республике Абхазия", - говорится в сообщении. Состав будет отправляться из Сириуса в 10.35 и прибывать в Гуму в 14.25, из Гумы - в 16.00 и прибывать в Сириус в 19.55. "Платформа Гума расположена рядом с аэропортом Сухум и между двумя знаковыми локациями столицы Абхазии: ботаническим садом и обезьяньим питомником. А еще станция стала культурно-деловой площадкой – здесь регулярно проходят выставки, мастер-классы, кинопоказы, ярмарки и лекции", - отмечают РЖД. "Диоскурия" курсирует ежедневно и останавливается на станциях Цандрыпш, Гагра, Бзыбь, Гудаута и Новый Афон. Поезд назван в честь древнего города Диоскурия, основанного греками на месте современного Сухума.

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