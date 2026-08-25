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Около 500 автомобилей скопилось у Крымского моста на выезд с полуострова - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Около 500 автомобилей скопилось у Крымского моста на выезд с полуострова
Около 500 автомобилей скопилось у Крымского моста на выезд с полуострова - 25.08.2026, ПРАЙМ
Около 500 автомобилей скопилось у Крымского моста на выезд с полуострова
Порядка 500 машин скопилось на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания проезда составляет около 2 часов, говорится в оперативном канале... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:41+0300
2026-08-25T15:43+0300
бизнес
россия
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Порядка 500 машин скопилось на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания проезда составляет около 2 часов, говорится в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов" , - говорится в сообщении. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Проезд на электромобилях по мосту запрещен с ноября 2025 года. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, россия, керчь, тамань
Бизнес, РОССИЯ, КЕРЧЬ, Тамань
15:41 25.08.2026 (обновлено: 15:43 25.08.2026)
 
Около 500 автомобилей скопилось у Крымского моста на выезд с полуострова

На подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилось около 500 автомобилей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Порядка 500 машин скопилось на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания проезда составляет около 2 часов, говорится в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов" , - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Проезд на электромобилях по мосту запрещен с ноября 2025 года. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
 
БизнесРОССИЯКЕРЧЬТамань
 
 
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