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"Мечел" снизил выбросы в атмосферу почти на 20%

"Мечел" снизил выбросы в атмосферу почти на 20% - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Мечел" снизил выбросы в атмосферу почти на 20%

"Мечел" сократил в 2025 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 18,6%, до 78,98 тысячи тонн, следует из данных отчета об устойчивом развитии... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T21:17+0300

2026-08-25T21:17+0300

2026-08-25T21:18+0300

промышленность

мечел

россия

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Мечел" сократил в 2025 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 18,6%, до 78,98 тысячи тонн, следует из данных отчета об устойчивом развитии компании. Согласно отчету, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу был снижен на 18,6% благодаря реализации экологической программы предприятий и модернизации технологического оборудования на производствах и достиг 78,98 тысячи тонн. В 2024 году показатель был на уровне 97,06 тысячи тонн. Отмечается, что расходы в области охраны окружающей среды в прошлом году составили 382,3 миллиона рублей. В 2024 году затраты на природоохранные мероприятия компании достигали 3,024 миллиарда рублей. Следовательно показатель сократился почти в 8 раз. Совокупный объем отходов, образованный в прошлом году, составил 112,1 миллиона тонн, что на 49% ниже показателя предшествующего года. При этом в компании подчеркнули, что 99% из них не являются опасными и были утилизированы. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.

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промышленность, мечел, россия