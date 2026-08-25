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МЭР планирует сделать бизнес участниками СВО простым и понятным
МЭР планирует сделать бизнес участниками СВО простым и понятным - 25.08.2026, ПРАЙМ
МЭР планирует сделать бизнес участниками СВО простым и понятным
Минэкономразвития России планирует сделать процесс открытия и ведения бизнеса участниками специальной военной операции простым и понятным на каждом этапе,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:59+0300
2026-08-25T14:59+0300
2026-08-25T14:59+0300
бизнес
россия
белгородская область
максим решетников
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минэкономразвития России планирует сделать процесс открытия и ведения бизнеса участниками специальной военной операции простым и понятным на каждом этапе, сообщила пресс-служба министерства во вторник.
Как отмечается в сообщении, глава Минэкономразвития Максим Решетников посетил с рабочим визитом Белгородскую область. В ходе визита глава Минэкономразвития встретился с победителями регионального проекта "Время СВОих героев" - ветеранами СВО и членами их семей.
"Президент обозначил приоритет государственной политики - поддерживать участников СВО, желающих открыть свое дело. Сегодня начать бизнес помогают разные организации и органы власти: от федеральных министерств до региональных центров "Мой бизнес". Наша задача - сделать процесс открытия и ведения бизнеса простым и понятным на каждом этапе", — сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба.
Он подчеркнул, что поддержка предпринимательских инициатив участников СВО является одним из магистральных векторов работы всех уровней власти.
"Для нас поддержка предпринимательских инициатив участников СВО - это не просто социальная миссия: дать точку опоры в мирной жизни, создать условия для самореализации и адаптации. Видим в этом реальные эффекты для экономики", - подчеркнул Решетников. Он также рассказал, что обратная связь от предпринимателей будет учтена при донастройке мер поддержки.
В министерстве напомнили, что проект "Время СВОих героев" реализуется в Белгородской области с 2024 года. Он включает обучение основам предпринимательства и компьютерной грамотности, конкурс бизнес-идей и годовое наставническое сопровождение. За два потока обучение прошли 112 участников, разработано 49 бизнес-проектов, 36 из них получили гранты на развитие.
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бизнес, россия, белгородская область, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, Белгородская область, Максим Решетников
МЭР планирует сделать бизнес участниками СВО простым и понятным
МЭР планирует сделать бизнес участниками СВО простым и понятным на каждом этапе
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минэкономразвития России планирует сделать процесс открытия и ведения бизнеса участниками специальной военной операции простым и понятным на каждом этапе, сообщила пресс-служба министерства во вторник.
Как отмечается в сообщении, глава Минэкономразвития Максим Решетников посетил с рабочим визитом Белгородскую область. В ходе визита глава Минэкономразвития встретился с победителями регионального проекта "Время СВОих героев" - ветеранами СВО и членами их семей.
"Президент обозначил приоритет государственной политики - поддерживать участников СВО, желающих открыть свое дело. Сегодня начать бизнес помогают разные организации и органы власти: от федеральных министерств до региональных центров "Мой бизнес". Наша задача - сделать процесс открытия и ведения бизнеса простым и понятным на каждом этапе", — сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба.
Он подчеркнул, что поддержка предпринимательских инициатив участников СВО является одним из магистральных векторов работы всех уровней власти.
"Для нас поддержка предпринимательских инициатив участников СВО - это не просто социальная миссия: дать точку опоры в мирной жизни, создать условия для самореализации и адаптации. Видим в этом реальные эффекты для экономики", - подчеркнул Решетников. Он также рассказал, что обратная связь от предпринимателей будет учтена при донастройке мер поддержки.
В министерстве напомнили, что проект "Время СВОих героев" реализуется в Белгородской области с 2024 года. Он включает обучение основам предпринимательства и компьютерной грамотности, конкурс бизнес-идей и годовое наставническое сопровождение. За два потока обучение прошли 112 участников, разработано 49 бизнес-проектов, 36 из них получили гранты на развитие.