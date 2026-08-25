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Атаки ВСУ по складам Wildberries и Ozon были скоординированы, заявили в МИД
Атаки ВСУ по складам Wildberries и Ozon были скоординированы, заявили в МИД - 25.08.2026, ПРАЙМ
Атаки ВСУ по складам Wildberries и Ozon были скоординированы, заявили в МИД
Атаки ВСУ по складам Wildberries и Ozon были скоординированы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T07:15+0300
2026-08-25T07:15+0300
2026-08-25T07:15+0300
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московская область
самарская область
wildberries
ozon
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Атаки ВСУ по складам Wildberries и Ozon были скоординированы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
"Логистическая инфраструктура маркетплейсов Wildberries и Ozon подверглась скоординированной серии атак беспилотников", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Мирошник уточнил, что под удары БПЛА попали распределительный центр Wildberries в Ногинске Московской области и склады Ozon в Оренбургской и Самарской областях.
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россия, московская область, самарская область, wildberries, ozon
РОССИЯ, Московская область, Самарская область, Wildberries, Ozon
Атаки ВСУ по складам Wildberries и Ozon были скоординированы, заявили в МИД
Мирошник: атаки ВСУ по складам Wildberries и Ozon были скоординированы
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Атаки ВСУ по складам Wildberries и Ozon были скоординированы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
"Логистическая инфраструктура маркетплейсов Wildberries и Ozon подверглась скоординированной серии атак беспилотников", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Мирошник уточнил, что под удары БПЛА попали распределительный центр Wildberries в Ногинске Московской области и склады Ozon в Оренбургской и Самарской областях.