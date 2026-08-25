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Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов
Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов - 25.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов
Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов, данная мера увеличит спрос на поездки между странами, сообщил РИА Новости директор... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:36+0300
2026-08-25T14:36+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов, данная мера увеличит спрос на поездки между странами, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев."Ведутся переговоры по линии МИД двух стран по отмене визовых сборов для туристов, что позволит существенно увеличить спрос на поездки и снизить стоимость турпродукта", - сказал Кондратьев.По его данным, по итогам первого полугодия 2026 года в Россию приехало на 10% больше туристов из Индии по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период, а посещаемость страны россиянами увеличилась на 6%.Кондратьев подчеркнул, что между Россией и Индией растет взаимный интерес к культурному наследию, истории и туристическим точкам притяжения.Помимо этого он отметил активное развитие сотрудничества в рамках БРИКС. Так, совместно с партнерами идет работа над созданием Ассоциации эногастрономического туризма БРИКС."Инициатива направлена на продвижение устойчивого туризма в странах объединения и популяризацию продукции российских виноделов на международных рынках. В июле презентовали идею в рамках бизнес-миссии в Индию", - заключил Кондратьев.
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туризм, бизнес, россия, индия, мид
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, МИД
Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов
Минэкономразвития: Россия и Индия обсуждают отмену визовых сборов для туристов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов, данная мера увеличит спрос на поездки между странами, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
"Ведутся переговоры по линии МИД
двух стран по отмене визовых сборов для туристов, что позволит существенно увеличить спрос на поездки и снизить стоимость турпродукта", - сказал Кондратьев.
По его данным, по итогам первого полугодия 2026 года в Россию приехало на 10% больше туристов из Индии
по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период, а посещаемость страны россиянами увеличилась на 6%.
Кондратьев подчеркнул, что между Россией и Индией растет взаимный интерес к культурному наследию, истории и туристическим точкам притяжения.
Помимо этого он отметил активное развитие сотрудничества в рамках БРИКС. Так, совместно с партнерами идет работа над созданием Ассоциации эногастрономического туризма БРИКС.
"Инициатива направлена на продвижение устойчивого туризма в странах объединения и популяризацию продукции российских виноделов на международных рынках. В июле презентовали идею в рамках бизнес-миссии в Индию", - заключил Кондратьев.