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Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов

Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов - 25.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов

Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов, данная мера увеличит спрос на поездки между странами, сообщил РИА Новости директор... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:36+0300

2026-08-25T14:36+0300

2026-08-25T15:14+0300

туризм

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов, данная мера увеличит спрос на поездки между странами, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев."Ведутся переговоры по линии МИД двух стран по отмене визовых сборов для туристов, что позволит существенно увеличить спрос на поездки и снизить стоимость турпродукта", - сказал Кондратьев.По его данным, по итогам первого полугодия 2026 года в Россию приехало на 10% больше туристов из Индии по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период, а посещаемость страны россиянами увеличилась на 6%.Кондратьев подчеркнул, что между Россией и Индией растет взаимный интерес к культурному наследию, истории и туристическим точкам притяжения.Помимо этого он отметил активное развитие сотрудничества в рамках БРИКС. Так, совместно с партнерами идет работа над созданием Ассоциации эногастрономического туризма БРИКС."Инициатива направлена на продвижение устойчивого туризма в странах объединения и популяризацию продукции российских виноделов на международных рынках. В июле презентовали идею в рамках бизнес-миссии в Индию", - заключил Кондратьев.

индия

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туризм, бизнес, россия, индия, мид