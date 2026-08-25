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Минпромторг предложил нацрежим на строительные леса из черного металла

Минпромторг предложил нацрежим на строительные леса из черного металла - 25.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил нацрежим на строительные леса из черного металла

Минпромторг России предложил распространить национальный режим на строительные леса из черного металла, говорится в сообщении министерства. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T16:38+0300

2026-08-25T16:38+0300

2026-08-25T16:38+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил распространить национальный режим на строительные леса из черного металла, говорится в сообщении министерства. "Минпромторг России предлагает распространить национальный режим на строительные леса из черного металла. Проект предусматривает ограничения на приобретение иностранной продукции в рамках госзакупок и минимальную обязательную долю при закупках продукции российского происхождения, а также требования к локализации производства такой продукции", - сообщило министерство. В Минпромторге добавили, реализация инициативы позволит установить и обеспечить для такой продукции приоритет отечественных производителей в рамках госзакупок, а также закупок государственных корпораций. На сегодняшний день мощности российских производителей строительных лесов из черного металла и деталей таких конструкций составляет порядка 120 тысяч тонн в год, что полностью покрывает потребность внутреннего рынка, которая составляет около 85 тысяч тонн в год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, россия, минпромторг