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Минпромторг предложил нацрежим на строительные леса из черного металла
Минпромторг предложил нацрежим на строительные леса из черного металла - 25.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил нацрежим на строительные леса из черного металла
Минпромторг России предложил распространить национальный режим на строительные леса из черного металла, говорится в сообщении министерства. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:38+0300
2026-08-25T16:38+0300
2026-08-25T16:38+0300
бизнес
промышленность
россия
минпромторг
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил распространить национальный режим на строительные леса из черного металла, говорится в сообщении министерства.
"Минпромторг России предлагает распространить национальный режим на строительные леса из черного металла. Проект предусматривает ограничения на приобретение иностранной продукции в рамках госзакупок и минимальную обязательную долю при закупках продукции российского происхождения, а также требования к локализации производства такой продукции", - сообщило министерство.
В Минпромторге добавили, реализация инициативы позволит установить и обеспечить для такой продукции приоритет отечественных производителей в рамках госзакупок, а также закупок государственных корпораций.
На сегодняшний день мощности российских производителей строительных лесов из черного металла и деталей таких конструкций составляет порядка 120 тысяч тонн в год, что полностью покрывает потребность внутреннего рынка, которая составляет около 85 тысяч тонн в год.
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бизнес, промышленность, россия, минпромторг
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Минпромторг
Минпромторг предложил нацрежим на строительные леса из черного металла
Минпромторг предложил распространить нацрежим на строительные леса из черного металла
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил распространить национальный режим на строительные леса из черного металла, говорится в сообщении министерства.
"Минпромторг России предлагает распространить национальный режим на строительные леса из черного металла. Проект предусматривает ограничения на приобретение иностранной продукции в рамках госзакупок и минимальную обязательную долю при закупках продукции российского происхождения, а также требования к локализации производства такой продукции", - сообщило министерство.
В Минпромторге добавили, реализация инициативы позволит установить и обеспечить для такой продукции приоритет отечественных производителей в рамках госзакупок, а также закупок государственных корпораций.
На сегодняшний день мощности российских производителей строительных лесов из черного металла и деталей таких конструкций составляет порядка 120 тысяч тонн в год, что полностью покрывает потребность внутреннего рынка, которая составляет около 85 тысяч тонн в год.