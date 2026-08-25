https://1prime.ru/20260825/minselhoz-872647863.html

СМИ: Минсельхоз готовит предложение по беспошлинной экспорту зерна

СМИ: Минсельхоз готовит предложение по беспошлинной экспорту зерна - 25.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: Минсельхоз готовит предложение по беспошлинной экспорту зерна

Минсельхоз РФ готовит предложение по введению беспошлинного экспорта зерна до конца года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:23+0300

2026-08-25T11:23+0300

2026-08-25T11:23+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

ведомости

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ готовит предложение по введению беспошлинного экспорта зерна до конца года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. "Минсельхоз готовит предложение по введению до конца года моратория на действие "плавающей" пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Об этом сообщили "Ведомостям" два источника, знакомых с работой зернового рынка", - говорится в материале. Инициатива готовится с учетом сложной ситуации в морских портах Азово-Черноморского бассейна, так как это главные хабы аграрного экспорта, через которые проходит более 70% поставок российского зерна. По данным источников газеты, власти прорабатывают и другие меры поддержки аграриев: порядка 10 миллиардов рублей планируется выделить на поддержку железнодорожных перевозок направляемой на экспорт сельхозпродукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, ведомости