https://1prime.ru/20260825/minselhoz-872647863.html
СМИ: Минсельхоз готовит предложение по беспошлинной экспорту зерна
СМИ: Минсельхоз готовит предложение по беспошлинной экспорту зерна - 25.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: Минсельхоз готовит предложение по беспошлинной экспорту зерна
Минсельхоз РФ готовит предложение по введению беспошлинного экспорта зерна до конца года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:23+0300
2026-08-25T11:23+0300
2026-08-25T11:23+0300
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
ведомости
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ готовит предложение по введению беспошлинного экспорта зерна до конца года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Минсельхоз готовит предложение по введению до конца года моратория на действие "плавающей" пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Об этом сообщили "Ведомостям" два источника, знакомых с работой зернового рынка", - говорится в материале.
Инициатива готовится с учетом сложной ситуации в морских портах Азово-Черноморского бассейна, так как это главные хабы аграрного экспорта, через которые проходит более 70% поставок российского зерна.
По данным источников газеты, власти прорабатывают и другие меры поддержки аграриев: порядка 10 миллиардов рублей планируется выделить на поддержку железнодорожных перевозок направляемой на экспорт сельхозпродукции.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, ведомости
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, Ведомости
СМИ: Минсельхоз готовит предложение по беспошлинной экспорту зерна
"Ведомости": Минсельхоз готовит предложение о беспошлинном экспорте зерна до конца года
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ готовит предложение по введению беспошлинного экспорта зерна до конца года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Минсельхоз готовит предложение по введению до конца года моратория на действие "плавающей" пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Об этом сообщили "Ведомостям" два источника, знакомых с работой зернового рынка", - говорится в материале.
Инициатива готовится с учетом сложной ситуации в морских портах Азово-Черноморского бассейна, так как это главные хабы аграрного экспорта, через которые проходит более 70% поставок российского зерна.
По данным источников газеты, власти прорабатывают и другие меры поддержки аграриев: порядка 10 миллиардов рублей планируется выделить на поддержку железнодорожных перевозок направляемой на экспорт сельхозпродукции.