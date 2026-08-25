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Минсельхоз создал штаб по переориентации грузовых потоков - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз создал штаб по переориентации грузовых потоков
Минсельхоз создал штаб по переориентации грузовых потоков - 25.08.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз создал штаб по переориентации грузовых потоков
Минсельхоз России создал штаб для выработки оперативных решений переориентации грузовых потоков и устранения логистических ограничений при перевозке... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:39+0300
2026-08-25T11:39+0300
бизнес
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз России создал штаб для выработки оперативных решений переориентации грузовых потоков и устранения логистических ограничений при перевозке сельхозпродукции, сообщило ведомство. "Штаб сформирован для выработки оперативных решений по переориентации грузовых потоков и устранению логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что руководителем штаба назначен замглавы Минсельхоза Максим Боровой. В состав оперштаба вошли представители регионов и отраслевых союзов, а также федеральные органы исполнительной власти. "Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений", - подчеркнули там. Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок, заверили в ведомстве.
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бизнес, россия, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, Минсельхоз
11:39 25.08.2026
 
Минсельхоз создал штаб по переориентации грузовых потоков

Минсельхоз создал штаб для выработки решений по переориентации грузовых потоков

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз России создал штаб для выработки оперативных решений переориентации грузовых потоков и устранения логистических ограничений при перевозке сельхозпродукции, сообщило ведомство.
"Штаб сформирован для выработки оперативных решений по переориентации грузовых потоков и устранению логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что руководителем штаба назначен замглавы Минсельхоза Максим Боровой. В состав оперштаба вошли представители регионов и отраслевых союзов, а также федеральные органы исполнительной власти.
"Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений", - подчеркнули там.
Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок, заверили в ведомстве.
 
БизнесРОССИЯМинсельхоз
 
 
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