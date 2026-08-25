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В Ленинградской области завершили строительство полигона для испытаний ВСМ
В Ленинградской области завершили строительство полигона для испытаний ВСМ - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Ленинградской области завершили строительство полигона для испытаний ВСМ
Строительство полигона в Ленинградской области для тестирования технологий ВСМ завершено, сообщил Минтранс России. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:14+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Строительство полигона в Ленинградской области для тестирования технологий ВСМ завершено, сообщил Минтранс России. "Завершено строительство полигона для тестирования технологий ВСМ... РЖД и Нацпроектстрой завершили создание полигона Саблино-Тосно. Здесь под нагрузкой поездов "Сапсан" проведут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ – от земляного полотна до безбалластного основания, а также новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления", - говорится в сообщении ведомства.
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РОССИЯ, Бизнес, Ленинградская область, РЖД
В Ленинградской области завершили строительство полигона для испытаний ВСМ
Минтранс: строительство полигона для тестирования технологий ВСМ в Ленобласти завершено