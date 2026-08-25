https://1prime.ru/20260825/mintrans-872645343.html

В Ленинградской области завершили строительство полигона для испытаний ВСМ

В Ленинградской области завершили строительство полигона для испытаний ВСМ - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Ленинградской области завершили строительство полигона для испытаний ВСМ

Строительство полигона в Ленинградской области для тестирования технологий ВСМ завершено, сообщил Минтранс России. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:14+0300

2026-08-25T10:14+0300

2026-08-25T10:14+0300

россия

бизнес

ленинградская область

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872645343.jpg?1787642086

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Строительство полигона в Ленинградской области для тестирования технологий ВСМ завершено, сообщил Минтранс России. "Завершено строительство полигона для тестирования технологий ВСМ... РЖД и Нацпроектстрой завершили создание полигона Саблино-Тосно. Здесь под нагрузкой поездов "Сапсан" проведут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ – от земляного полотна до безбалластного основания, а также новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления", - говорится в сообщении ведомства.

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, ленинградская область, ржд