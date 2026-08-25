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Шесть пострадавших при ЧП в Амурской области находятся в тяжелом состоянии - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Шесть пострадавших при ЧП в Амурской области находятся в тяжелом состоянии
Шесть пострадавших при ЧП в Амурской области находятся в тяжелом состоянии - 25.08.2026, ПРАЙМ
Шесть пострадавших при ЧП в Амурской области находятся в тяжелом состоянии
Шесть пострадавших в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:26+0300
2026-08-25T14:26+0300
общество
россия
амурская область
китай
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Шесть пострадавших в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Во вторник в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Один человек погиб, это гражданин Китая, сообщало предприятие. "Госпитализированы 19 человек, шесть из них – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов. Всего, по оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек, проинформировал Кузнецов.
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амурская область
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общество , россия, амурская область, китай
Общество , РОССИЯ, Амурская область, КИТАЙ
14:26 25.08.2026
 
Шесть пострадавших при ЧП в Амурской области находятся в тяжелом состоянии

Помощник Минздрава Кузнецов: шесть пострадавших в ЧП на АГХК находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Шесть пострадавших в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Во вторник в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Один человек погиб, это гражданин Китая, сообщало предприятие.
"Госпитализированы 19 человек, шесть из них – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов.
Всего, по оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек, проинформировал Кузнецов.
пожар - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
Более 130 человек пострадали на предприятии в Амурской области
13:54
 
ОбществоРОССИЯАмурская областьКИТАЙ
 
 
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