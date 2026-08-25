https://1prime.ru/20260825/minzdrav-872656570.html
Шесть пострадавших при ЧП в Амурской области находятся в тяжелом состоянии
Шесть пострадавших при ЧП в Амурской области находятся в тяжелом состоянии - 25.08.2026, ПРАЙМ
Шесть пострадавших при ЧП в Амурской области находятся в тяжелом состоянии
Шесть пострадавших в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:26+0300
2026-08-25T14:26+0300
2026-08-25T14:26+0300
общество
россия
амурская область
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860497310_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_67013619f7a2898db77d3b21581d0129.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Шесть пострадавших в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Во вторник в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Один человек погиб, это гражданин Китая, сообщало предприятие. "Госпитализированы 19 человек, шесть из них – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов. Всего, по оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек, проинформировал Кузнецов.
https://1prime.ru/20260825/pozhar-872654198.html
амурская область
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860497310_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_de685070104f1d93c9c776137568725a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, амурская область, китай
Общество , РОССИЯ, Амурская область, КИТАЙ
Шесть пострадавших при ЧП в Амурской области находятся в тяжелом состоянии
Помощник Минздрава Кузнецов: шесть пострадавших в ЧП на АГХК находятся в тяжелом состоянии