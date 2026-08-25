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МИД: атаки ВСУ на Запорожскую АЭС угрожают безопасности всего региона
МИД: атаки ВСУ на Запорожскую АЭС угрожают безопасности всего региона - 25.08.2026, ПРАЙМ
МИД: атаки ВСУ на Запорожскую АЭС угрожают безопасности всего региона
ВСУ атаками по Запорожской АЭС ставят под угрозу безопасность всего региона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T07:15+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. ВСУ атаками по Запорожской АЭС ставят под угрозу безопасность всего региона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "ВФУ ведут систематическую охоту за персоналом Запорожской АЭС, периодически усложняя ротацию смен и ставя под угрозу ядерную безопасность всего региона", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он уточнил, что 18 августа боевики ударили с помощью дрона по автобусной остановке в Энергодаре, где сотрудники станции ожидали служебный транспорт для поездки на рабочую смену. В результате атаки один сотрудник погиб, 20 получили ранения.
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МИД: атаки ВСУ на Запорожскую АЭС угрожают безопасности всего региона
Мирошник: ВСУ атаками по Запорожской ЗАЭС ставят под угрозу безопасность всего региона
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. ВСУ атаками по Запорожской АЭС ставят под угрозу безопасность всего региона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"ВФУ ведут систематическую охоту за персоналом Запорожской АЭС, периодически усложняя ротацию смен и ставя под угрозу ядерную безопасность всего региона", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он уточнил, что 18 августа боевики ударили с помощью дрона по автобусной остановке в Энергодаре, где сотрудники станции ожидали служебный транспорт для поездки на рабочую смену.
В результате атаки один сотрудник погиб, 20 получили ранения.