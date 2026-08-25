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Во всех транспортных вузах введут модуль по беспилотным системам
Во всех транспортных вузах введут модуль по беспилотным системам - 25.08.2026, ПРАЙМ
Во всех транспортных вузах введут модуль по беспилотным системам
Обязательный учебный модуль по беспилотным системам с 1 сентября будет введен во всех 19 транспортных вузах России, заявили РИА Новости в Минтрансе РФ. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:40+0300
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технологии
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бизнес
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Обязательный учебный модуль по беспилотным системам с 1 сентября будет введен во всех 19 транспортных вузах России, заявили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Ранее Минтранс отмечал, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта реализуется программа среднего профессионального образования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", а выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику.
"По поручению министра транспорта Андрея Никитина модуль будет введен с 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся", - сообщили в министерстве.
В декабре министерство также сообщало, что потребность России в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек.
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технологии, россия, бизнес
Технологии, РОССИЯ, Бизнес
Во всех транспортных вузах введут модуль по беспилотным системам
В 19 транспортных вузах с 1 сентября введут учебный модуль по беспилотным системам
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Обязательный учебный модуль по беспилотным системам с 1 сентября будет введен во всех 19 транспортных вузах России, заявили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Ранее Минтранс отмечал, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта реализуется программа среднего профессионального образования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", а выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику.
"По поручению министра транспорта Андрея Никитина модуль будет введен с 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся", - сообщили в министерстве.
В декабре министерство также сообщало, что потребность России в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек.