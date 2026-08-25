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Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии

Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии - 25.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 2,22%, следует из данных Московской биржи. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:15+0300

2026-08-25T19:15+0300

2026-08-25T19:15+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 2,22%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,22%, до 2 117,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23%, до 781,33 пункта, индекс РТС - на 0,8%, до 789,63 пункта.

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2026

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс