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Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии
Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии - 25.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 2,22%, следует из данных Московской биржи. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:15+0300
2026-08-25T19:15+0300
2026-08-25T19:15+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 2,22%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,22%, до 2 117,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23%, до 781,33 пункта, индекс РТС - на 0,8%, до 789,63 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии
Индекс Мосбиржи вырос по итогам основной сессии на 2,22%, до 2117,15 пункта