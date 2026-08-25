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В Москве перекроют ряд улиц в районе "Лужников" из-за концертов
В Москве перекроют ряд улиц в районе "Лужников" из-за концертов - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Москве перекроют ряд улиц в районе "Лужников" из-за концертов
Движение транспорта временно перекроют на ряде улиц в районе Большой спортивной арены "Лужников" в Москве с 28 по 30 августа в связи с проведением концертов,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T07:45+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Движение транспорта временно перекроют на ряде улиц в районе Большой спортивной арены "Лужников" в Москве с 28 по 30 августа в связи с проведением концертов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Двадцать восьмого, двадцать девятого и тридцатого августа временно закроют для транспорта ряд улиц в районе Большой спортивной арены "Лужников" в связи с проведением концертов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 20.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение в Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, а также на дублере Комсомольского проспекта.
"С 08.00 до окончания мероприятий нельзя будет проехать по съезду с Хамовнического Вала на улицу Доватора", - отмечается в сообщении.
Кроме того, парковка будет запрещена на всех участках ограничений 28, 29 и 30 августа с 00.01 до окончания мероприятия.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
В Москве перекроют ряд улиц в районе "Лужников" из-за концертов
В Москве с 28 по 30 августа перекроют ряд улиц в районе "Лужников" из-за концертов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Движение транспорта временно перекроют на ряде улиц в районе Большой спортивной арены "Лужников" в Москве с 28 по 30 августа в связи с проведением концертов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Двадцать восьмого, двадцать девятого и тридцатого августа временно закроют для транспорта ряд улиц в районе Большой спортивной арены "Лужников" в связи с проведением концертов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 20.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение в Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, а также на дублере Комсомольского проспекта.
"С 08.00 до окончания мероприятий нельзя будет проехать по съезду с Хамовнического Вала на улицу Доватора", - отмечается в сообщении.
Кроме того, парковка будет запрещена на всех участках ограничений 28, 29 и 30 августа с 00.01 до окончания мероприятия.