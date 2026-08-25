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Red Wings запросила допуск на три рейса в неделю из Москвы в Улан-Батор

Red Wings запросила допуск на три рейса в неделю из Москвы в Улан-Батор - 25.08.2026, ПРАЙМ

Red Wings запросила допуск на три рейса в неделю из Москвы в Улан-Батор

Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") запросила допуск на выполнение трех рейсов в неделю по направлению Москва (аэропорт "Жуковский") - Улан-Батор, следует из... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:26+0300

2026-08-25T11:26+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") запросила допуск на выполнение трех рейсов в неделю по направлению Москва (аэропорт "Жуковский") - Улан-Батор, следует из данных Росавиации, которые изучило РИА Новости. "Допуск перевозчиков к выполнению регулярных международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов… Воздушная линия "Жуковский - Улан-Батор", перевозчик "Ред Вингс", частота полетов три раза в неделю", - говорится в материалах. Сейчас рейсов по маршруту Москва - Улан-Батор нет. Тем не менее авиасообщение между странами есть, рейсы из Иркутска в Улан-Батор выполняет "Ираэро". В июне советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс сообщал РИА Новости, что вопрос возобновления прямых авиарейсов между столицами двух стран обсуждается на уровне правительств.

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