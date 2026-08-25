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Red Wings готова возобновить прямые рейсы из Москвы в Эйлат
Red Wings готова возобновить прямые рейсы из Москвы в Эйлат - 25.08.2026, ПРАЙМ
Red Wings готова возобновить прямые рейсы из Москвы в Эйлат
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") готова рассмотреть возобновление рейсов из Москвы в Эйлат (Израиль) в случае заинтересованности со стороны туроператоров,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:58+0300
2026-08-25T18:58+0300
2026-08-25T18:58+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") готова рассмотреть возобновление рейсов из Москвы в Эйлат (Израиль) в случае заинтересованности со стороны туроператоров, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее во вторник глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова сообщила РИА Новости, что Израиль предложил российским перевозчикам организовать прямые рейсы из Москвы в Эйлат.
"Red Wings готова к возобновлению прямых рейсов из Москвы в Эйлат... На данный момент мы ожидаем подтверждения заинтересованности со стороны российских туроператоров. При наличии спроса готовы рассмотреть возобновление рейсов", - рассказали в Red Wings.
О сроках возобновления рейсов говорить пока преждевременно, отметили в авиакомпании. Red Wings имеет действующий допуск на полеты в Эйлат, первый рейс по этому направлению состоялся 12 июня 2025 года.
"При этом в предстоящем зимнем сезоне Red Wings продолжит выполнять рейсы из Москвы в Тель-Авив на Ту-204/214, а из Сочи - на SSJ-100", - добавили в Red Wings.
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бизнес, туризм, россия, москва, израиль, тель-авив, red wings, ssj-100
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, ИЗРАИЛЬ, Тель-Авив, Red Wings, SSJ-100
Red Wings готова возобновить прямые рейсы из Москвы в Эйлат
Авиакомпания Red Wings готова возобновить прямые рейсы из Москвы в Эйлат
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") готова рассмотреть возобновление рейсов из Москвы в Эйлат (Израиль) в случае заинтересованности со стороны туроператоров, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее во вторник глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова сообщила РИА Новости, что Израиль предложил российским перевозчикам организовать прямые рейсы из Москвы в Эйлат.
"Red Wings готова к возобновлению прямых рейсов из Москвы в Эйлат... На данный момент мы ожидаем подтверждения заинтересованности со стороны российских туроператоров. При наличии спроса готовы рассмотреть возобновление рейсов", - рассказали в Red Wings.
О сроках возобновления рейсов говорить пока преждевременно, отметили в авиакомпании. Red Wings имеет действующий допуск на полеты в Эйлат, первый рейс по этому направлению состоялся 12 июня 2025 года.
"При этом в предстоящем зимнем сезоне Red Wings продолжит выполнять рейсы из Москвы в Тель-Авив на Ту-204/214, а из Сочи - на SSJ-100", - добавили в Red Wings.