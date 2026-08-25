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Экс-полицейских осудили по делу о хищении активов клиентов криптобиржи

Экс-полицейских осудили по делу о хищении активов клиентов криптобиржи - 25.08.2026, ПРАЙМ

Экс-полицейских осудили по делу о хищении активов клиентов криптобиржи

Бутырский суд Москвы приговорил к срокам от 12 до 14 лет трех бывших полицейских по делу о хищении активов клиентов криптовалютной биржи Garantex Europe OU,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:28+0300

2026-08-25T19:28+0300

2026-08-25T19:34+0300

финансы

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бутырский суд Москвы приговорил к срокам от 12 до 14 лет трех бывших полицейских по делу о хищении активов клиентов криптовалютной биржи Garantex Europe OU, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. На скамье подсудимых находились экс-оперуполномоченные по особо важным делам УБК МВД России подполковник Ренат Бахтиев и капитан Леонид Голубев, а также бывший старший следователь СО ОМВД России по Басманному району города Москвы майор Антонина Шакина. Уголовное дело, как уточнили в пресс-службе, связано с хищением активов клиентов криптовалютной биржи Garantex Europe. В зависимости от роли фигурантов их признали виновными в получении взяток, превышении должностных полномочий, подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, служебном подлоге и покушении на мошенничество. Бахтиева суд приговорил к 14 годам, Голубева и Шакину – к 12 годам лишения свободы. Каждого также оштрафовали на 6,5 миллиона рублей, лишили звания и права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти. "Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал солидарно с осужденных более 31 миллиона рублей в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступлением", - подчеркнули в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, москва, мвд