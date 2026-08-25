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Red Wings может запустить прямые рейсы из Москвы в Улан-Батор

Red Wings может запустить прямые рейсы из Москвы в Улан-Батор - 25.08.2026, ПРАЙМ

Red Wings может запустить прямые рейсы из Москвы в Улан-Батор

Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы в Улан-Батор летом 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T20:28+0300

2026-08-25T20:28+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы в Улан-Батор летом 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Red Wings рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы в Улан-Батор в летнем сезоне 2027 года. При получении необходимых разрешений и благоприятной обстановке на рынке частота полетов может составить до двух-трех раз в неделю", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что рейсы планируется выполнять на российских самолетах Ту-204/214. Сейчас рейсов по маршруту Москва - Улан-Батор нет. Тем не менее авиасообщение между странами есть, рейсы из Иркутска в Улан-Батор выполняет "Ираэро". В июне советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс сообщал РИА Новости, что вопрос возобновления прямых авиарейсов между столицами двух стран обсуждается на уровне правительств.

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