https://1prime.ru/20260825/moskva-872673890.html
Red Wings может запустить прямые рейсы из Москвы в Улан-Батор
Red Wings может запустить прямые рейсы из Москвы в Улан-Батор - 25.08.2026, ПРАЙМ
Red Wings может запустить прямые рейсы из Москвы в Улан-Батор
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы в Улан-Батор летом 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T20:28+0300
2026-08-25T20:28+0300
2026-08-25T20:28+0300
бизнес
россия
москва
иркутск
монголия
red wings
ираэро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872673890.jpg?1787678937
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы в Улан-Батор летом 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Red Wings рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы в Улан-Батор в летнем сезоне 2027 года. При получении необходимых разрешений и благоприятной обстановке на рынке частота полетов может составить до двух-трех раз в неделю", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что рейсы планируется выполнять на российских самолетах Ту-204/214.
Сейчас рейсов по маршруту Москва - Улан-Батор нет. Тем не менее авиасообщение между странами есть, рейсы из Иркутска в Улан-Батор выполняет "Ираэро".
В июне советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс сообщал РИА Новости, что вопрос возобновления прямых авиарейсов между столицами двух стран обсуждается на уровне правительств.
москва
иркутск
монголия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, иркутск, монголия, red wings, ираэро
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Иркутск, МОНГОЛИЯ, Red Wings, Ираэро
Red Wings может запустить прямые рейсы из Москвы в Улан-Батор
Red Wings может запустить прямые рейсы из Москвы в Улан-Батор летом 2027 года
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы в Улан-Батор летом 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Red Wings рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы в Улан-Батор в летнем сезоне 2027 года. При получении необходимых разрешений и благоприятной обстановке на рынке частота полетов может составить до двух-трех раз в неделю", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что рейсы планируется выполнять на российских самолетах Ту-204/214.
Сейчас рейсов по маршруту Москва - Улан-Батор нет. Тем не менее авиасообщение между странами есть, рейсы из Иркутска в Улан-Батор выполняет "Ираэро".
В июне советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс сообщал РИА Новости, что вопрос возобновления прямых авиарейсов между столицами двух стран обсуждается на уровне правительств.