https://1prime.ru/20260825/msfo-872645074.html
Чистая прибыль МКК "Займер" по МСФО во II квартале снизилась на 48,8%
Чистая прибыль МКК "Займер" по МСФО во II квартале снизилась на 48,8% - 25.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль МКК "Займер" по МСФО во II квартале снизилась на 48,8%
Чистая прибыль микрокредитной компании (МКК) "Займер" по МСФО по итогам второго квартала 2026 года снизилась на 48,8% в годовом выражении, до 484 миллионов... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:10+0300
2026-08-25T10:10+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль микрокредитной компании (МКК) "Займер" по МСФО по итогам второго квартала 2026 года снизилась на 48,8% в годовом выражении, до 484 миллионов рублей, следует из материалов компании.
"Чистая прибыль Группы во II квартале 2026 года составила 484 миллиона рублей, увеличившись на 11% по сравнению с I кварталом", - говорится в материалах.
Вместе с тем, в годовом выражении показатель показал снижение на 48,8% по сравнению с чистой прибылью второго квартала 2025 года в 945 миллионов рублей, указано в отчете.
Процентные доходы в отчетном квартале сохранились на уровне предыдущего, несмотря на снижение объема выдач. "Этому способствовало увеличение среднего срока пользования заемными средствами, в том числе за счет сокращения доли досрочных погашений", - уточнили в компании.
"Комиссионные доходы выросли на 14% квартал к кварталу, до 734 миллиона рублей, за счет предложения комиссионных продуктов большей доле клиентов. При этом компания сохраняет фокус на балансе прибыльности и клиентской лояльности", - заключается в релизе.
ПАО МКК "Займер" - финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов.
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финансы, банки
Чистая прибыль МКК "Займер" по МСФО во II квартале снизилась на 48,8%
Чистая прибыль "Займера" по МСФО по итогам II квартала снизилась на 48,8%
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль микрокредитной компании (МКК) "Займер" по МСФО по итогам второго квартала 2026 года снизилась на 48,8% в годовом выражении, до 484 миллионов рублей, следует из материалов компании.
"Чистая прибыль Группы во II квартале 2026 года составила 484 миллиона рублей, увеличившись на 11% по сравнению с I кварталом", - говорится в материалах.
Вместе с тем, в годовом выражении показатель показал снижение на 48,8% по сравнению с чистой прибылью второго квартала 2025 года в 945 миллионов рублей, указано в отчете.
Процентные доходы в отчетном квартале сохранились на уровне предыдущего, несмотря на снижение объема выдач. "Этому способствовало увеличение среднего срока пользования заемными средствами, в том числе за счет сокращения доли досрочных погашений", - уточнили в компании.
"Комиссионные доходы выросли на 14% квартал к кварталу, до 734 миллиона рублей, за счет предложения комиссионных продуктов большей доле клиентов. При этом компания сохраняет фокус на балансе прибыльности и клиентской лояльности", - заключается в релизе.
ПАО МКК "Займер" - финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов.