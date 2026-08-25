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Чистая прибыль МКК "Займер" по МСФО во II квартале снизилась на 48,8%

Чистая прибыль МКК "Займер" по МСФО во II квартале снизилась на 48,8% - 25.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль МКК "Займер" по МСФО во II квартале снизилась на 48,8%

Чистая прибыль микрокредитной компании (МКК) "Займер" по МСФО по итогам второго квартала 2026 года снизилась на 48,8% в годовом выражении, до 484 миллионов... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:10+0300

2026-08-25T10:10+0300

2026-08-25T10:10+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль микрокредитной компании (МКК) "Займер" по МСФО по итогам второго квартала 2026 года снизилась на 48,8% в годовом выражении, до 484 миллионов рублей, следует из материалов компании. "Чистая прибыль Группы во II квартале 2026 года составила 484 миллиона рублей, увеличившись на 11% по сравнению с I кварталом", - говорится в материалах. Вместе с тем, в годовом выражении показатель показал снижение на 48,8% по сравнению с чистой прибылью второго квартала 2025 года в 945 миллионов рублей, указано в отчете. Процентные доходы в отчетном квартале сохранились на уровне предыдущего, несмотря на снижение объема выдач. "Этому способствовало увеличение среднего срока пользования заемными средствами, в том числе за счет сокращения доли досрочных погашений", - уточнили в компании. "Комиссионные доходы выросли на 14% квартал к кварталу, до 734 миллиона рублей, за счет предложения комиссионных продуктов большей доле клиентов. При этом компания сохраняет фокус на балансе прибыльности и клиентской лояльности", - заключается в релизе. ПАО МКК "Займер" - финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов.

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