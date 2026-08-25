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МВД раскрыло схему обмана соискателей - 25.08.2026, ПРАЙМ
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МВД раскрыло схему обмана соискателей
МВД раскрыло схему обмана соискателей - 25.08.2026, ПРАЙМ
МВД раскрыло схему обмана соискателей
Мошенники от лица работодателей просят соискателей брать кредиты или оформлять кредитные карты для открытия бонусного счета, говорится в материалах МВД, с... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:28+0300
2026-08-25T08:28+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мошенники от лица работодателей просят соискателей брать кредиты или оформлять кредитные карты для открытия бонусного счета, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Злоумышленники публикуют в интернете объявления с предложениями о работе, а затем на "собеседовании" соискателей просят оформить кредитную карту или взять кредит - якобы для бонусного счета и привилегий. Преступники также могут убеждать пополнить баланс номера телефона или перевести деньги по указанным ими реквизитам. При этом лжеработодатели обещают жертве, что деньги не спишут, а если и спишут, то сразу вернут на счет. Когда деньги так и не возвращаются на счет, то в схему вступает лжеюрист. Мошенник убеждает жертву, что ей нужно обновить данные в бюро кредитных историй, а для этого необходимо через доверенное лицо оформить кредит и перевести деньги по реквизитам злоумышленника.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
финансы, банки
Финансы, Банки
08:28 25.08.2026
 
МВД раскрыло схему обмана соискателей

МВД: мошенники от лица работодателей просят соискателей брать кредиты

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мошенники от лица работодателей просят соискателей брать кредиты или оформлять кредитные карты для открытия бонусного счета, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Злоумышленники публикуют в интернете объявления с предложениями о работе, а затем на "собеседовании" соискателей просят оформить кредитную карту или взять кредит - якобы для бонусного счета и привилегий.
Преступники также могут убеждать пополнить баланс номера телефона или перевести деньги по указанным ими реквизитам. При этом лжеработодатели обещают жертве, что деньги не спишут, а если и спишут, то сразу вернут на счет.
Когда деньги так и не возвращаются на счет, то в схему вступает лжеюрист. Мошенник убеждает жертву, что ей нужно обновить данные в бюро кредитных историй, а для этого необходимо через доверенное лицо оформить кредит и перевести деньги по реквизитам злоумышленника.
 
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