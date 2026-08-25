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В Черниговской области более 30 тысяч абонентов остались без света
В Черниговской области более 30 тысяч абонентов остались без света - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Черниговской области более 30 тысяч абонентов остались без света
Более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины, сообщает компания "Черниговоблэнерго". | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:35+0300
2026-08-25T16:35+0300
2026-08-25T16:35+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины, сообщает компания "Черниговоблэнерго".
"Обесточены более 30 тысяч абонентов в Черниговском районе, городе Славутич", - говорится в Telegram-канале компании.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове.
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украина
В Черниговской области более 30 тысяч абонентов остались без света
"Черниговоблэнерго": более 30 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины, сообщает компания "Черниговоблэнерго".
"Обесточены более 30 тысяч абонентов в Черниговском районе, городе Славутич", - говорится в Telegram-канале компании.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове.