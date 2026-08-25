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В Черниговской области более 30 тысяч абонентов остались без света

В Черниговской области более 30 тысяч абонентов остались без света - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Черниговской области более 30 тысяч абонентов остались без света

Более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины, сообщает компания "Черниговоблэнерго". | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T16:35+0300

2026-08-25T16:35+0300

2026-08-25T16:35+0300

украина

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины, сообщает компания "Черниговоблэнерго". "Обесточены более 30 тысяч абонентов в Черниговском районе, городе Славутич", - говорится в Telegram-канале компании. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове.

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