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ОКБ: портфель ипотеки без учета дефолтов вырос до 23,79 трлн рублей

ОКБ: портфель ипотеки без учета дефолтов вырос до 23,79 трлн рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ

ОКБ: портфель ипотеки без учета дефолтов вырос до 23,79 трлн рублей

Совокупный портфель ипотечных кредитов без учета дефолтов по итогам прошлого квартала вырос до 23,79 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T07:48+0300

2026-08-25T07:48+0300

2026-08-25T07:48+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Совокупный портфель ипотечных кредитов без учета дефолтов по итогам прошлого квартала вырос до 23,79 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Совокупный портфель ипотечных кредитов без учета дефолтов по итогам второго квартала 2026 года вырос до 23,79 триллиона рублей, а количество заемщиков в сегменте – до 11,06 миллиона человек", - говорится в релизе. Отмечается, что в первом квартале портфель ипотеки без учета дефолтов был равен 23,46 триллиона рублей, количество заемщиков составляло 11,03 миллиона человек. При этом во втором квартале прошлого года портфель составлял 21,46 триллиона рублей, количество заемщиков – 10,86 миллиона человек. Просроченная задолженность на срок 30-90 дней в портфеле без учета дефолтов с третьего квартала прошлого года держится на уровне 0,4%. В денежном эквиваленте на конец второго квартала текущего года этот показатель снизился до 98,69 миллиарда рублей с 102,27 миллиарда в первом квартале, уточняется там. "У 59% заемщиков с ипотечным кредитом есть как минимум еще один розничный кредит. Из них у 25% – один кредит, у 15% – два, у 8% – три, а у 11% – четыре и более. Средняя совокупная задолженность таких заемщиков по всем кредитным продуктам достигает 3,31 миллиона рублей", - заключается там.

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финансы, банки, россия