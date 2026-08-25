https://1prime.ru/20260825/oman-872672816.html

Оман выразил надежду на открытие временного коридора в Ормузском проливе

Оман выразил надежду на открытие временного коридора в Ормузском проливе - 25.08.2026, ПРАЙМ

Оман выразил надежду на открытие временного коридора в Ормузском проливе

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил во вторник, что надеется на скорое объявление о временном коридоре для судов в Ормузском проливе, а за ним и постоянного | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:55+0300

2026-08-25T19:55+0300

2026-08-25T19:57+0300

тегеран

ормузский пролив

иран

аббас аракчи

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872672816.jpg?1787677034

СТАМБУЛ, 25 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил во вторник, что надеется на скорое объявление о временном коридоре для судов в Ормузском проливе, а за ним и постоянного решения вопроса. Министр иностранных дел сообщил, что провел в Тегеране конструктивный диалог с иранским коллегой Аббасом Аракчи. "Надеюсь, что мы скоро объявим о временном коридоре в Ормузском проливе и практических мерах для восстановления безопасной навигации. В соответствии с пятой статьей Исламабадского меморандума за этими шагами последуют меры по управлению проливом в будущем и постоянное решение", - написал глава МИД в соцсети X. Аль-Бусаиди сообщил, что планируются дискуссии с региональными партнерами с целью поддержать стабильность и безопасную навигацию в проливе. МИД Ирана ранее отметил, что стороны продолжат технические консультации для выработки соглашения о работе постоянного коридора, а также решения вопроса о будущем управлении проливом. Кроме того, Тегеран и Маскат намерены в дальнейшем обсудить создание механизма для обмена информацией по регулированию морского трафика и предоставлению услуг, связанных с судоходством и безопасностью. Как сообщила во вторник Международная морская организация (ИМО) при Организации Объединенных Наций, почти 20 моряков погибли с момента начала конфликта на Ближнем Востоке. План ИМО по эвакуации судов из Персидского залива на данный момент приостановлен. На застрявших в регионе судах остаются около 20 тысяч моряков. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.

тегеран

ормузский пролив

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тегеран, ормузский пролив, иран, аббас аракчи, мид