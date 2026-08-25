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Оман выразил надежду на открытие временного коридора в Ормузском проливе - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Оман выразил надежду на открытие временного коридора в Ормузском проливе
Оман выразил надежду на открытие временного коридора в Ормузском проливе - 25.08.2026, ПРАЙМ
Оман выразил надежду на открытие временного коридора в Ормузском проливе
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил во вторник, что надеется на скорое объявление о временном коридоре для судов в Ормузском проливе, а за ним и постоянного | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:55+0300
2026-08-25T19:57+0300
тегеран
ормузский пролив
иран
аббас аракчи
мид
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СТАМБУЛ, 25 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил во вторник, что надеется на скорое объявление о временном коридоре для судов в Ормузском проливе, а за ним и постоянного решения вопроса. Министр иностранных дел сообщил, что провел в Тегеране конструктивный диалог с иранским коллегой Аббасом Аракчи. "Надеюсь, что мы скоро объявим о временном коридоре в Ормузском проливе и практических мерах для восстановления безопасной навигации. В соответствии с пятой статьей Исламабадского меморандума за этими шагами последуют меры по управлению проливом в будущем и постоянное решение", - написал глава МИД в соцсети X. Аль-Бусаиди сообщил, что планируются дискуссии с региональными партнерами с целью поддержать стабильность и безопасную навигацию в проливе. МИД Ирана ранее отметил, что стороны продолжат технические консультации для выработки соглашения о работе постоянного коридора, а также решения вопроса о будущем управлении проливом. Кроме того, Тегеран и Маскат намерены в дальнейшем обсудить создание механизма для обмена информацией по регулированию морского трафика и предоставлению услуг, связанных с судоходством и безопасностью. Как сообщила во вторник Международная морская организация (ИМО) при Организации Объединенных Наций, почти 20 моряков погибли с момента начала конфликта на Ближнем Востоке. План ИМО по эвакуации судов из Персидского залива на данный момент приостановлен. На застрявших в регионе судах остаются около 20 тысяч моряков. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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тегеран, ормузский пролив, иран, аббас аракчи, мид
Тегеран, Ормузский пролив, ИРАН, Аббас Аракчи, МИД
19:55 25.08.2026 (обновлено: 19:57 25.08.2026)
 
Оман выразил надежду на открытие временного коридора в Ормузском проливе

Глава МИД Омана выразил надежду на скорое открытие временного коридора в Ормузском проливе

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СТАМБУЛ, 25 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил во вторник, что надеется на скорое объявление о временном коридоре для судов в Ормузском проливе, а за ним и постоянного решения вопроса.
Министр иностранных дел сообщил, что провел в Тегеране конструктивный диалог с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Надеюсь, что мы скоро объявим о временном коридоре в Ормузском проливе и практических мерах для восстановления безопасной навигации. В соответствии с пятой статьей Исламабадского меморандума за этими шагами последуют меры по управлению проливом в будущем и постоянное решение", - написал глава МИД в соцсети X.
Аль-Бусаиди сообщил, что планируются дискуссии с региональными партнерами с целью поддержать стабильность и безопасную навигацию в проливе.
МИД Ирана ранее отметил, что стороны продолжат технические консультации для выработки соглашения о работе постоянного коридора, а также решения вопроса о будущем управлении проливом.
Кроме того, Тегеран и Маскат намерены в дальнейшем обсудить создание механизма для обмена информацией по регулированию морского трафика и предоставлению услуг, связанных с судоходством и безопасностью.
Как сообщила во вторник Международная морская организация (ИМО) при Организации Объединенных Наций, почти 20 моряков погибли с момента начала конфликта на Ближнем Востоке.
План ИМО по эвакуации судов из Персидского залива на данный момент приостановлен. На застрявших в регионе судах остаются около 20 тысяч моряков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
 
ТегеранОрмузский проливИРАНАббас АракчиМИД
 
 
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