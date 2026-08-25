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Больше половины россиян считают, что их дети копят деньги лучше них

Больше половины россиян считают, что их дети копят деньги лучше них - 25.08.2026, ПРАЙМ

Больше половины россиян считают, что их дети копят деньги лучше них

Больше половины россиян (55%) считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами, показали результаты исследования ВТБ, которое есть у РИА Новости. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:16+0300

2026-08-25T13:16+0300

2026-08-25T13:17+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Больше половины россиян (55%) считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами, показали результаты исследования ВТБ, которое есть у РИА Новости. "Больше половины россиян (55%) считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ, участники которого также рассказали, как выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты", - говорится в исследовании. Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте - на каждый из этих способов пришлось по 40% ответов, также говорится в исследовании банка. Еще 15% детей открыли накопительный счет или вклад, а 5% отдают средства родителям "под процент". Модели выдачи карманных денег распределились почти поровну: 35% родителей выдают фиксированную сумму раз в неделю без дополнительных условий, столько же требуют от ребенка обосновывать каждую крупную покупку, 16% опрошенных родителей выдают деньги по запросу, а 14% практикуют оплату за оценки и помощь по дому. Что касается сумм, то более трети родителей (36%) еженедельно выделяют детям от 500 до 1000 рублей, 22% - до 500 рублей, каждый пятый - от 1000 до 1500 рублей. Больше 1500 рублей выдают 7% опрошенных, еще 14% не фиксируют сумму и дают деньги по мере необходимости. Также сообщается, что полностью контроль над тратами детей сохраняют большинство родителей: 35% отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты, 42% контролируют только крупные покупки. При выборе финансового продукта для ребенка 6-13 лет около половины родителей предпочли бы карту с родительским контролем, треть - детский банковский продукт, и лишь каждый пятый считает, что до 14 лет детям стоит давать только наличные. Оценивая финансовое поведение своих детей, треть родителей отнесла их к "оптимистам", рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, еще около трети - к "юным Скруджам", следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть назвали детей "исследователями", которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый - "филантропами", покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным. "При этом сами родители признают пробелы в финансовой грамотности: почти половина считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет, 28% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 12% - разобраться в инвестициях наравне с детьми. Еще 15% заявили, что учатся финансовой грамотности вместе с детьми", - подытожили в ВТБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, банки, втб