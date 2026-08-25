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Газификацию сел в Южной Осетии включат в программу газификации
Газификацию сел в Южной Осетии включат в программу газификации - 25.08.2026, ПРАЙМ
Газификацию сел в Южной Осетии включат в программу газификации
Газификацию сел в Южной Осетии включат в программу газификации российских регионов, сообщил врио президента республики Марат Камболов. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:33+0300
2026-08-25T12:33+0300
2026-08-25T12:33+0300
россия
южная осетия
сергей кириенко
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ЦХИНВАЛ, 25 авг – ПРАЙМ. Газификацию сел в Южной Осетии включат в программу газификации российских регионов, сообщил врио президента республики Марат Камболов.
Камболов отметил, что во вторник состоялась встреча с представителями общественности республики с участием первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, обсудили развитие культуры, медицины, дороги и газификацию. По словам руководителя республики, по многим вопросам уже есть конкретные решения.
"Сергей Кириенко сообщил о решении включить газификацию сел Южной Осетии в общую программу газификации российских регионов и о поддержке дорожного строительства", - написал Камболов в своем Telegram-канале.
Ранее 10 августа Камболов рассказал, что обсуждал вопрос газификации югоосетинских сел на встрече с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.
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россия, южная осетия, сергей кириенко, александр новак
РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Сергей Кириенко, Александр Новак
Газификацию сел в Южной Осетии включат в программу газификации
Газификацию сел в Южной Осетии включат в программу газификации российских регионов
ЦХИНВАЛ, 25 авг – ПРАЙМ. Газификацию сел в Южной Осетии включат в программу газификации российских регионов, сообщил врио президента республики Марат Камболов.
Камболов отметил, что во вторник состоялась встреча с представителями общественности республики с участием первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, обсудили развитие культуры, медицины, дороги и газификацию. По словам руководителя республики, по многим вопросам уже есть конкретные решения.
"Сергей Кириенко сообщил о решении включить газификацию сел Южной Осетии в общую программу газификации российских регионов и о поддержке дорожного строительства", - написал Камболов в своем Telegram-канале.
Ранее 10 августа Камболов рассказал, что обсуждал вопрос газификации югоосетинских сел на встрече с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.