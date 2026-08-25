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Пакистан попросил у США кредит на десять миллиардов долларов, пишут СМИ

Пакистан попросил у США кредит на десять миллиардов долларов, пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ

Пакистан попросил у США кредит на десять миллиардов долларов, пишут СМИ

Пакистан обратился к США с просьбой о предоставлении кредита на 10 миллиардов долларов для стабилизации экономики, ожидает ответа в течение пары месяцев,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T21:35+0300

2026-08-25T21:35+0300

2026-08-25T21:44+0300

мировая экономика

финансы

сша

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Пакистан обратился к США с просьбой о предоставлении кредита на 10 миллиардов долларов для стабилизации экономики, ожидает ответа в течение пары месяцев, сообщило агентство Блумберг. "Пакистан обратился к США с просьбой о предоставлении кредита на 10 миллиардов долларов и ожидает ответа в течение пары месяцев", - пишет Блумберг. Советник министра финансов Пакистана Хуррам Шехзад (Khurram Schehzad) заявил агентству, что взаимодействие Пакистана с США по вопросу о кредите было конструктивным. "Предлагаемый США механизм стабилизации послужит потенциальной опорой и сигналом доверия, способствуя доступу к рынкам и привлечению частного капитала", - добавил Шехзад. Агентство отмечает, что Пакистан стремится использовать улучшение отношений с США во время президентства Дональда Трампа для укрепления своей экономики, которая в 2023 году оказалась на грани дефолта.

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мировая экономика, финансы, сша, пакистан, дональд трамп