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Пакистан попросил у США кредит на десять миллиардов долларов, пишут СМИ
Пакистан попросил у США кредит на десять миллиардов долларов, пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ
Пакистан попросил у США кредит на десять миллиардов долларов, пишут СМИ
Пакистан обратился к США с просьбой о предоставлении кредита на 10 миллиардов долларов для стабилизации экономики, ожидает ответа в течение пары месяцев,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T21:35+0300
2026-08-25T21:35+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Пакистан обратился к США с просьбой о предоставлении кредита на 10 миллиардов долларов для стабилизации экономики, ожидает ответа в течение пары месяцев, сообщило агентство Блумберг. "Пакистан обратился к США с просьбой о предоставлении кредита на 10 миллиардов долларов и ожидает ответа в течение пары месяцев", - пишет Блумберг. Советник министра финансов Пакистана Хуррам Шехзад (Khurram Schehzad) заявил агентству, что взаимодействие Пакистана с США по вопросу о кредите было конструктивным. "Предлагаемый США механизм стабилизации послужит потенциальной опорой и сигналом доверия, способствуя доступу к рынкам и привлечению частного капитала", - добавил Шехзад. Агентство отмечает, что Пакистан стремится использовать улучшение отношений с США во время президентства Дональда Трампа для укрепления своей экономики, которая в 2023 году оказалась на грани дефолта.
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мировая экономика, финансы, сша, пакистан, дональд трамп
Мировая экономика, Финансы, США, ПАКИСТАН, Дональд Трамп
Пакистан попросил у США кредит на десять миллиардов долларов, пишут СМИ
Bloomberg: Пакистан запросил у США стабилизационный кредит на десять миллиардов долларов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Пакистан обратился к США с просьбой о предоставлении кредита на 10 миллиардов долларов для стабилизации экономики, ожидает ответа в течение пары месяцев, сообщило агентство Блумберг.
"Пакистан обратился к США с просьбой о предоставлении кредита на 10 миллиардов долларов и ожидает ответа в течение пары месяцев", - пишет Блумберг.
Советник министра финансов Пакистана Хуррам Шехзад (Khurram Schehzad) заявил агентству, что взаимодействие Пакистана с США по вопросу о кредите было конструктивным.
"Предлагаемый США механизм стабилизации послужит потенциальной опорой и сигналом доверия, способствуя доступу к рынкам и привлечению частного капитала", - добавил Шехзад.
Агентство отмечает, что Пакистан стремится использовать улучшение отношений с США во время президентства Дональда Трампа для укрепления своей экономики, которая в 2023 году оказалась на грани дефолта.