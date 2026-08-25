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Ликсутов: QR-коды на остановках Москвы теперь показывают маршрут на карте - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Ликсутов: QR-коды на остановках Москвы теперь показывают маршрут на карте
Ликсутов: QR-коды на остановках Москвы теперь показывают маршрут на карте - 25.08.2026, ПРАЙМ
Ликсутов: QR-коды на остановках Москвы теперь показывают маршрут на карте
Пассажиры наземного транспорта в Москве теперь могут посмотреть свой маршрут на карте со списком всех остановок, а также узнать об изменениях в работе,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:32+0300
2026-08-25T11:43+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Пассажиры наземного транспорта в Москве теперь могут посмотреть свой маршрут на карте со списком всех остановок, а также узнать об изменениях в работе, отсканировав QR-код на остановке, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. На всех остановках наземного транспорта размещены QR-коды, благодаря которым пассажиры могут узнать, через сколько минут приедет нужный трамвай, автобус или электробус. "Пассажирам стали доступны несколько новых функций: отсканировав QR-код, можно увидеть маршрут на карте местности и наглядно определить свой путь; список всех остановок маршрута позволит быстро найти нужную; а отображение плановых изменений в работе маршрутов поможет всегда быть в курсе временных корректировок", – рассказал Ликсутов. Заммэра уточнил, что вся информация будет доступна пассажирам без скачивания приложения "Московский транспорт", достаточно отсканировать QR-код. Как отметил Ликсутов, новые функции появились более чем на 12 тысячах остановок. Он также добавил, что за последний год пассажиры сканировали QR-код с актуальным прогнозом прибытия наземного транспорта более 12,7 миллиона раз.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
11:32 25.08.2026 (обновлено: 11:43 25.08.2026)
 
Ликсутов: QR-коды на остановках Москвы теперь показывают маршрут на карте

На остановках Москвы появились QR-коды с маршрутами и изменениями в работе транспорта

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Пассажиры наземного транспорта в Москве теперь могут посмотреть свой маршрут на карте со списком всех остановок, а также узнать об изменениях в работе, отсканировав QR-код на остановке, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На всех остановках наземного транспорта размещены QR-коды, благодаря которым пассажиры могут узнать, через сколько минут приедет нужный трамвай, автобус или электробус.
"Пассажирам стали доступны несколько новых функций: отсканировав QR-код, можно увидеть маршрут на карте местности и наглядно определить свой путь; список всех остановок маршрута позволит быстро найти нужную; а отображение плановых изменений в работе маршрутов поможет всегда быть в курсе временных корректировок", – рассказал Ликсутов.
Заммэра уточнил, что вся информация будет доступна пассажирам без скачивания приложения "Московский транспорт", достаточно отсканировать QR-код.
Как отметил Ликсутов, новые функции появились более чем на 12 тысячах остановок. Он также добавил, что за последний год пассажиры сканировали QR-код с актуальным прогнозом прибытия наземного транспорта более 12,7 миллиона раз.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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