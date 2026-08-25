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Патрушев ознакомился с разработками в сфере газотурбостроения в Рыбинске

Патрушев ознакомился с разработками в сфере газотурбостроения в Рыбинске - 25.08.2026, ПРАЙМ

Патрушев ознакомился с разработками в сфере газотурбостроения в Рыбинске

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе визита в Рыбинск Ярославской области ознакомился с оригинальными... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:12+0300

2026-08-25T18:12+0300

2026-08-25T18:15+0300

россия

промышленность

ярославская область

николай патрушев

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РЫБИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе визита в Рыбинск Ярославской области ознакомился с оригинальными разработками в сфере газотурбостроения. Разработки выполнили в рамках деятельности Передовой инженерной школы (ПИШ) "Технологии двигателестроения" в области газотурбинных двигателей и энергетических систем Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева (РГАТУ). ПИШ - федеральный проект министерства науки и высшего образования РФ. Его ключевая цель - подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить технологический суверенитет России. Передовая инженерная школа "Технологии двигателестроения" открыта в РГАТУ в 2024 году. Ее ученые выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для индустриальных партнеров. В частности, РГАТУ разработана универсальная технология горения в камерах сгорания газотурбинных двигателей. Она обеспечивает эффективную стабилизацию пламени, высокую полноту сгорания различных видов топлива и быстрые переходы между режимами работы. Аспирант, победительница конкурса на получение стипендии президента РФ Анна Котляр рассказала о новых возможностях для проведения научных исследований и разработок в сфере газотурбостроения. Они появились благодаря современному оборудованию передовой инженерной школы. Мощный вычислительный кластер и отечественное программное обеспечение позволяют ускорять процессы моделирования для решения фундаментальных и прикладных задач. Ученые РГАТУ продемонстрировали прототип экологически чистой камеры сгорания на аммиаке для энергетических котлов малой и средней мощности. Исследования проводятся с использованием комплекса так называемой лазерной индуцированной флуоресценции. Таких систем в России, по оценкам экспертов, не более пяти, и установка РГАТУ - одна из самых функциональных. Комплекс позволяет бесконтактно изучать процессы горения в газотурбинных двигателях и энергоустановках. Также Патрушеву представили технологии "бездымного" горения для котельных, которые исключают конденсацию водяных паров в атмосфере в зимний период, и комбинированную систему тепло- и холодоснабжения для объектов жилищно-коммунального хозяйства. Эти и другие разработки станут основой для формирования научно-технологических продуктов будущего кампуса мирового уровня "Меркурий", актуальных для обеспечения технологического суверенитета в области газотурбостроения. Патрушев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили с ректором РГАТУ Валерием Кошкиным перспективы использования потенциала научно-технологического кластера Рыбинска, а также вопросы подготовки инженерных кадров.

ярославская область

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россия, промышленность, ярославская область, николай патрушев