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Патрушев дал старт строительству кампуса мирового уровня "Меркурий"

Патрушев дал старт строительству кампуса мирового уровня "Меркурий" - 25.08.2026, ПРАЙМ

Патрушев дал старт строительству кампуса мирового уровня "Меркурий"

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Рыбинске Ярославской области дал старт строительству кампуса мирового уровня... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:30+0300

2026-08-25T18:30+0300

2026-08-25T18:30+0300

промышленность

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николай патрушев

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ростех

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РЫБИНСК (Ярославская область), 25 авг – ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Рыбинске Ярославской области дал старт строительству кампуса мирового уровня "Меркурий", который, как ожидается, обеспечит подготовку высокопрофессиональных инженеров для передовых отраслей отечественной промышленности. Создание кампуса "Меркурий" на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А.Соловьева - один из крупнейших образовательных и инфраструктурных проектов в регионе. Он направлен на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей, научно-технологическое развитие и повышение конкурентоспособности Ярославской области. "Реализация этого проекта ведется по поручению президента России и нацелена на достижение технологического суверенитета Российской Федерации в области создания газотурбинных двигателей и энергетических установок для авиации, флота, энергетики и беспилотных систем", - подчеркнул Патрушев, выступая на торжественной церемонии. В ходе строительства будут созданы современные образовательные, исследовательские и социальные пространства, где талантливые студенты, молодые ученые и инженеры смогут в комфортных условиях решать реальные задачи промышленности, имея доступ к передовому оборудованию, добавил помощник президента РФ. "Появление кампуса будет способствовать повышению качества образования и уровня научно-исследовательской работы, привлечению к образовательному процессу высококлассных преподавателей и специалистов, а также наиболее подготовленных выпускников российских школ", - отметил Патрушев. По его словам, тесная кооперация с индустриальными партнерами послужит основой для подготовки инженеров нового поколения для промышленных предприятий РФ и научно-педагогических работников, исследователей и разработчиков новой техники и технологий. В результате сформируются условия для построения целостной системы кадрового обеспечения, сохранения и развития уникальных отраслевых компетенций, пояснил Патрушев. Он выразил слова благодарности вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову и генеральному директору госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову за их активное участие и поддержку строительства кампуса. Планируется, что в составе первой очереди будет возведено многофункциональное здание, куда войдут Центр молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, культурно-просветительский центр с конференц-залом и общежитие со столовой.

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промышленность, россия, ярославская область, николай патрушев, дмитрий чернышенко, сергей чемезов, ростех