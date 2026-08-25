https://1prime.ru/20260825/peskov-872651756.html
Кабмин подготовит предложения по объектам КИ — Песков
Кабмин подготовит предложения по объектам КИ — Песков - 25.08.2026, ПРАЙМ
Кабмин подготовит предложения по объектам КИ — Песков
Кабмин РФ будет давать свои предложения по конкретным объектам в рамках реализации указа президента по обеспечению безопасности на критической инфраструктуре,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:56+0300
2026-08-25T12:56+0300
2026-08-25T12:56+0300
россия
дмитрий песков
критическая инфраструктура
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ будет давать свои предложения по конкретным объектам в рамках реализации указа президента по обеспечению безопасности на критической инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация будет анализироваться, она будет анализироваться в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами. И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться и потом уже оформляться в виде конкретных решений", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, критическая инфраструктура
РОССИЯ, Дмитрий Песков, критическая инфраструктура
Кабмин подготовит предложения по объектам КИ — Песков
Песков: кабмин будет давать предложения по конкретным объектам в рамках указа президента