https://1prime.ru/20260825/peskov-872651756.html

Кабмин подготовит предложения по объектам КИ — Песков

Кабмин подготовит предложения по объектам КИ — Песков - 25.08.2026, ПРАЙМ

Кабмин подготовит предложения по объектам КИ — Песков

Кабмин РФ будет давать свои предложения по конкретным объектам в рамках реализации указа президента по обеспечению безопасности на критической инфраструктуре,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:56+0300

2026-08-25T12:56+0300

2026-08-25T12:56+0300

россия

дмитрий песков

критическая инфраструктура

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ будет давать свои предложения по конкретным объектам в рамках реализации указа президента по обеспечению безопасности на критической инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация будет анализироваться, она будет анализироваться в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами. И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться и потом уже оформляться в виде конкретных решений", - сказал Песков журналистам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, критическая инфраструктура