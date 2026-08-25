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В Кремле объяснили необходимость указа о безопасности объектов
В Кремле объяснили необходимость указа о безопасности объектов - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Кремле объяснили необходимость указа о безопасности объектов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил необходимость указа о безопасности объектов критической инфраструктуры обеспечением антидроновой... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:56+0300
2026-08-25T12:56+0300
2026-08-25T12:56+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
критическая инфраструктура
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил необходимость указа о безопасности объектов критической инфраструктуры обеспечением антидроновой безопасности предприятий. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации", согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. "Зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, критическая инфраструктура
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, критическая инфраструктура
В Кремле объяснили необходимость указа о безопасности объектов
Песков объяснил необходимость указа о безопасности объектов критической инфраструктуры