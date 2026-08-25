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В Подмосковье открыли новый индустриальный парк - 25.08.2026, ПРАЙМ
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В Подмосковье открыли новый индустриальный парк
В Подмосковье открыли новый индустриальный парк - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье открыли новый индустриальный парк
Новый индустриальный парк "Титан" открыли в Подмосковье; в торжественной церемонии принял участие глава Минпромторга России Антон Алиханов, говорится в... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:47+0300
2026-08-25T15:48+0300
промышленность
бизнес
московская область
подмосковье
антон алиханов
андрей воробьев
минпромторг
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Новый индустриальный парк "Титан" открыли в Подмосковье; в торжественной церемонии принял участие глава Минпромторга России Антон Алиханов, говорится в сообщении министерства. "Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в церемонии открытия государственного индустриального парка "Титан", а также ознакомились с производственными мощностями резидентов", - говорится в сообщении. В Минпромторге добавили, что парк обеспечен необходимой промышленной, логистической и энергетической инфраструктурой, что позволяет резидентам в течение двух-трех месяцев смонтировать оборудование и запустить серийное производство новой продукции. На территории индустриального парка размещены производственные мощности российских компаний, специализирующихся на промышленной и складской робототехнике. В частности, здесь будут выпускаться промышленные дельта-роботы, автоматизированное логистическое оборудование, складские комплексы для укладки и упаковки товаров, системы управления и комплектующие. Резидентами уже стали семь производителей промышленной и складской робототехники. "В нашей стране сейчас больше 500 индустриальных парков, 72 из них уже работают на территории Московской области. Подмосковье — лидер по развитию такой инфраструктуры", — сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой. "Мы очень надеемся, что пример, который показывает Подмосковье, будет заразительным, и мы будем видеть такие же индустриальные парки - новые, красивые и удобные форматы, полезные для наших производителей, - и в других регионах страны", - добавил он.
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промышленность, бизнес, московская область, подмосковье, антон алиханов, андрей воробьев, минпромторг
Промышленность, Бизнес, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Антон Алиханов, Андрей Воробьев, Минпромторг
15:47 25.08.2026 (обновлено: 15:48 25.08.2026)
 
В Подмосковье открыли новый индустриальный парк

В Подмосковье открыли новый индустриальный парк "Титан"

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Новый индустриальный парк "Титан" открыли в Подмосковье; в торжественной церемонии принял участие глава Минпромторга России Антон Алиханов, говорится в сообщении министерства.
"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в церемонии открытия государственного индустриального парка "Титан", а также ознакомились с производственными мощностями резидентов", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что парк обеспечен необходимой промышленной, логистической и энергетической инфраструктурой, что позволяет резидентам в течение двух-трех месяцев смонтировать оборудование и запустить серийное производство новой продукции.
На территории индустриального парка размещены производственные мощности российских компаний, специализирующихся на промышленной и складской робототехнике.
В частности, здесь будут выпускаться промышленные дельта-роботы, автоматизированное логистическое оборудование, складские комплексы для укладки и упаковки товаров, системы управления и комплектующие. Резидентами уже стали семь производителей промышленной и складской робототехники.
"В нашей стране сейчас больше 500 индустриальных парков, 72 из них уже работают на территории Московской области. Подмосковье — лидер по развитию такой инфраструктуры", — сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой.
"Мы очень надеемся, что пример, который показывает Подмосковье, будет заразительным, и мы будем видеть такие же индустриальные парки - новые, красивые и удобные форматы, полезные для наших производителей, - и в других регионах страны", - добавил он.
 
ПромышленностьБизнесМосковская областьПОДМОСКОВЬЕАнтон АлихановАндрей ВоробьевМинпромторг
 
 
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