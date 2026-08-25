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Дополнительный двухэтажный поезд выйдет по маршруту "Москва-Ярославль"

Дополнительный двухэтажный поезд выйдет по маршруту "Москва-Ярославль" - 25.08.2026, ПРАЙМ

Дополнительный двухэтажный поезд выйдет по маршруту "Москва-Ярославль"

Дополнительный пассажирский двухэтажный поезд выйдет по маршруту "Москва-Ярославль" 26 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T16:59+0300

2026-08-25T16:59+0300

2026-08-25T16:59+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Дополнительный пассажирский двухэтажный поезд выйдет по маршруту "Москва-Ярославль" 26 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня ходит шесть поездов. В августе мы запускаем еще два поезда, получается, объем пассажирских мест будет увеличен на треть", - сказал Собянин во вторник на презентации двухэтажного пассажирского поезда маршрута "Москва-Ярославль". По его словам, поручение президента РФ Владимира Путина по модернизации Центрального транспортного узла продолжает активно развиваться. Одно из главных железнодорожных направлений - это Ярославское, "самое перегруженное, самое сложное, самое тяжелое", и введение дополнительных поездов "серьезным образом разгрузит эту ситуацию". "Ну, а в дальнейшем, в соответствии с программой, количество поездов будет наращиваться до 18 пар", - отметил Собянин. Мэр сообщил, что на сегодняшний день на Ярославском направлении заменено уже 40% поездов пригородного сообщения, улучшено качество этих поездов, а также выросло количество пассажиров, которые в них проезжают. Как сообщил председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, один из составов - новый двухэтажный - отправится в Ярославль уже 26 августа. "Завтра отсюда отправится первый двухэтажный поезд из Москвы в Ярославль. Из Москвы в Ярославль - всего три часа. На данный момент продано из 874 билетов уже 580, то есть, спрос есть на это интенсивное движение", - сказал глава РЖД. Белозеров поблагодарил мэра Москвы за то, что "постоянно совершенствуется подвижной состав, увеличивается количество самых современных поездов - "Иволга 4", "Иволга 5". "В ближайшее время намечены планы, что к 2030-му году в три раза вырастет интенсивность, соответственно, это направление будет удобным для Москвы, и, конечно же, для Ярославля", - резюмировал он. Как уточнили в пресс-службе мэра, с 1 августа на маршрут вышла дополнительная пара "Ласточек". Там отметили, что до конца 2026 года доля новых поездов вырастет до 40% - на линии будут курсировать 35 составов последнего поколения "Иволга 4.0" и "Королек" (ЭП2ДМ.), 30 из них уже поставлено. "За счет поставки более вместительных составов количество пассажирских мест вырастет на 16%", - сказали в пресс-службе. При этом к 2030 году планируется завершить обновление поездов - закупить еще 55 составов. По данным мэрии, до начала обновления поездов на этом направлении курсировали составы, средний возраст которых составлял 18 лет. "Обновление парка Ярославского направления в основном завершится к 2030 году. Всего будет заменено порядка 90 составов. С 2027 года не менее 50% поездов на этом маршруте будут двухэтажными", - подчеркнули в пресс-службе. В результате обновления парка, как уточнили в мэрии, пассажиропоток между Москвой и Ярославлем вырастет с 5,3 тысячи до 8 тысяч пассажиров в сутки.

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бизнес, россия, москва, ярославль, сергей собянин, олег белозеров, владимир путин, ржд