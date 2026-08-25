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Более 130 человек пострадали на предприятии в Амурской области
Более 130 человек пострадали на предприятии в Амурской области - 25.08.2026, ПРАЙМ
Более 130 человек пострадали на предприятии в Амурской области
Свыше 130 человек пострадали в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:54+0300
2026-08-25T13:54+0300
2026-08-25T14:10+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Свыше 130 человек пострадали в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек", - сказал Кузнецов.Тем временем спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского и Вишневского отправят в Амурскую область на помощь пострадавшим, также сообщает предприятие."К отправке в Амурскую область готовится спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров. Также привлечены частные медицинские организации региона", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано.
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россия, общество , амурская область
РОССИЯ, Общество , Амурская область
Более 130 человек пострадали на предприятии в Амурской области
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали сто двадцать три человека